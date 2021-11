Coupe d’Afrique 2021 : vers le retour de Youcef Atal

Avec l’approche de la grande compétition footballistique continentale, la Coupe d’Afrique des Nations en l’occurrence, Djamel Belmadi et ses joueurs sont au bout des préparatifs, afin de rajouter le trophée du 2022 à celui obtenu en 2019.

Cependant, le cauchemar des blessures ne cessent de poursuivre les éléments de notre sélection nationale, ce qui peut réellement nuire aux résultats.

Après les blessures subies par les stars de l’équipe national, à savoir Adam Ounas, Ramy Bensebaini, Djamel Benlamri ou encore Youcef Atal, le coach Belmadi doit sérieusement en trouver une solution.

Youcef Atal revient aux entrainements

En effet, le sélectionneur du club Niçois, Christophe Galtier, a donné de bonnes nouvelles à l’équipe nationale et à l’entraîneur Djamel Belmadi, concernant le latéral droit Youcef Atal, qui a subi une blessure musculaire récemment.

Cette blessure a causé l’absence dudit joueur lors des deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, face au Djibouti et le Burkina Faso, respectivement.

L’entraineur de l’OGC Nice a déclaré récemment à la presse que son joueur Algérien s’est remis de la blessure qu’il subissait et qu’il sera prêt à participer avec Nice lors du prochain tour du championnat Français, tout en affirmant que son coéquipier et milieu de terrain Hicham Boudaoui a encore besoin de temps pour récupérer après sa blessure.

« Atal souffrait d’une blessure musculaire. Maintenant il s’est rétabli et a repris l’entraînement individuel, et je pense qu’il sera prêt à jouer la semaine prochaine », affirme ledit entraineur, tout en ajoutant : « il peut maintenant s’intégrer au reste des joueurs et participer à l’entraînement collectif ».

Une bonne nouvelle qui redonnera espoir à Youcef Atal, mais aussi à Djamel Belmadi, avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, afin qu’il puisse se rétablir et y participer.

Par ailleurs, et en abordant le sujet de Boudaoui, l’entraîneur de Nice a déclaré : « Boudaoui souffre d’une blessure au niveau du dos, la douleur semble sévère, et il subit maintenant un traitement intensif et doit arrêter toute activité afin de guérir ».