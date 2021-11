Coupe d’Afrique 2021 : la CAF tranche à propos de l’utilisation du VAR

Le grand évènement footballistique continental approche. Toutes les équipes participantes partagent le même objectif : vaincre les Fennecs et « stopper » leur série d’invincibilités.

En effet, et à partir du janvier prochain, la compétition sur la Coupe d’Afrique des Nations 2021 commencera. Ce tournoi connaîtra la participation des meilleures équipes du continent africain, dont l’équipe nationale.

Les hommes de Belmadi vont se retrouver au Cameroun, le pays qui accueillera la compétition continentale, dans le but d’atteindre des records, et remporter pour la deuxième fois consécutive le trophée de ce tournoi.

À cet effet, la Confédération africaine de football a annoncé dernièrement une bonne nouvelle : les équipes participantes peuvent amener jusqu’à 28 joueurs, à la place de 23.

Une décision qui arrange le coach Djamel Belmadi. Celui-ci sera rassurer que son onze peut être complet comme jamais, et ne souciera plus du problème des remplaçants, vu qu’il va y avoir cinq autres remplaçants supplémentaires.

Le VAR présent dès le début du tournoi

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle ! En fait, la même Confédération a également informé les équipes participantes à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, de l’adoption de la technique VAR dans tous les matchs du tournoi prévus au Cameroun.

En effet, l’assistance vidéo à l’arbitrage est un dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo (en anglais Video Assistant Referees ou VAR) d’intervenir dans certaines situations d’arbitrage.

La décision de la Confédération africaine de football est intervenue dans le but d’éviter les erreurs d’arbitrage. Et c’est une bonne nouvelle pour les Fennecs. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ne craindront plus l’injustice de l’arbitrage lors de leurs rencontres.

Pour rappel, le tournoi précédent, qui s’est tenu en Égypte en 2019, la technique VAR n’a pas été adoptée depuis le début de la compétition.