Coupe d’Afrique 2021 : la CAF met fin à la polémique

Dernièrement, des rumeurs se sont évoquées à propos du report, voire de l’annulation de la prochaine Coupe d’Afrique prévue janvier prochain au Cameroun.

À cet effet, la Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé la programmation de la Coupe d’Afrique des Nations du 9 janvier 2022 au 6 février 2022, au Cameroun, et ce, en réponse aux rumeurs récemment diffusées concernant la possibilité de reporter la compétition ou de la déplacer à un autre pays en raison du manque de préparation du Cameroun pour accueillir l’événement.

En outre, ladite Confédération lance un appel d’offres pour vendre les droits de diffusion des tournois et événements de football les plus importants prévus en 2022 et 2023, dont l’événement principal, la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun.

Le match d’ouverture et la finale auront lieu au même stade

Pour le match d’ouverture, il est prévu pour le dimanche 9 janvier 2022, au stade olympique nouvellement construit à Yaoundé, la capitale du Cameroun, à 17 h 00 (heure algérienne), tandis que 52 matchs auront lieu dans les cinq villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Limbe) qui accueilleront le tournoi.

Quant au match final, il y aura lieu dans le même stade de Yaoundé, le dimanche 6 février à 20 h 00 (heure algérienne).

Pour rappel, de nombreux médias avaient précédemment indiqué la possibilité de reporter la Coupe d’Afrique, ou de la déplacer vers un autre pays au lieu du Cameroun, comme ce fut le cas en 2019, pour sauver la compétition et la mener à temps.