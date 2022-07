Coupe Arabe U20 : l’Algérie connaît son adversaire en 1/4 de finale

Après la victoire de l’équipe d’Algérie des U20 face à la sélection Libyenne pour le compte du second match de la coupe Arabe des U20, les joueurs du sélectionneur algérien, Mohamed Lacette, ont connu l’identité de leur prochain adversaire.

En effet, la victoire des coéquipiers du capitaine, Mehdi Touenti, ont réussi à se défaire de la Libye sur le score de 3-1. Une victoire qui leur a permis de passer le premier tour en pôle position pour affronter l’équipe de la Tunisie en 1/4 de finale de la compétition qui se déroule en Arabie Saoudite.

Leader de son groupe, la Tunisie sera le prochain adversaire des Verts pour disputer une place dans le dernier carré de l’événement sportif régional de la catégorie des U20. À noter que le match de l’équipe d’Algérie des U20 contre son homologue tunisienne se jouera dimanche prochain à 19:00.

#كأس_العرب_للشباب | مواقيت مباريات دور ربع النهائي – المباراة الأولى : 00 : 3 م

– المباراة الثانية: 00 : 5 م

– المباراة الثالثة: 00 : 7 م

– المباراة الرابعة: 00 : 9 م

* (بالتوقيت المحلي) بالتوفيق لجميع المنتخبات .. pic.twitter.com/B55ZYmRlOy — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 29, 2022

Retour sur le match de l’Algérie contre la Libye

Suite à la victoire de la sélection algérienne des U20 face à l’équipe du Liban lors du match inaugural du tournoi arabe sur le score de 2-1, les joueurs du coach, Mohamed Lacette, avaient besoin d’une victoire pour sécuriser leur qualification pour le prochain tour.

Après l’ouverture du score à la 25e minute du jeu par le biais du joueur de l’Olympique de Marseille, Raho Jores, les Verts n’ont pas tremblé en concédant le but de l’égalisation au début de la seconde mi-temps et ont repris leur avance à la 73e minute de la rencontre. Le but a porté la signature du jeune joueur du CF Valence, Oussama Amar.

Lors de cette seconde période, les Verts de Lacette ont scellé le score de la rencontre en inscrivant le 3e but synonyme de qualification définitive pour le tour suivant. Ce 3e but a été l’œuvre du jeune joueur de la JS Kabylie, Lahlou Akhrib.

#كأس_العرب_للشباب | ⚽️ نهاية مباراة اليوم الأولى#ليبيا : 1

محمد عادل

#الجزائر : 3

جورس رحو

أسامة أعمر

لحلو أخريب. pic.twitter.com/Pgm2IZNVY8 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 27, 2022

La suite du tournoi

Composée de 6 groupes de 3 équipes, la coupe Arabe des U20 se poursuit en Arabie Saoudite. Après la qualification de la première équipe de chaque groupe, le 1/4 de finale de la compétition inclut également deux équipes dont le classement fut le meilleur parmi les autres deuxièmes de tous les groupes.

Pour le prochain tour, l’Algérie a hérité du leader du 5e groupe, la Tunisie. Cette dernière a eu la main haute face à l’équipe du Djibouti lors du dernier match en le remportant sur le score de 6-0.