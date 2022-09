Coupe arabe U17 : Tebboune félicite l’équipe d’Algérie pour sa victoire

Hier soir, l’équipe d’Algérie a fièrement soulevé la Coupe arabe des moins de 17 ans, après avoir remporté le match de finale face à son homologue marocaine. À l’issue du match, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitation aux cadets des Verts pour avoir décroché ce titre.

Dans un message posté sur Twitter, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé aux joueurs de l’équipe nationale de football des moins de 17 ans après leur victoire face à l’équipe marocaine lors de la finale de la coupe arabe des U17, discutée hier soir au stade Abdelkrim Kerroum à Mascara.

En effet, le Chef de l’État a remercié les cadets des Verts pour leur exploit et a félicité l’Algérie d’avoir remporté la coupe arabe U17. « Des cadets, mais des lions sur la pelouse… Merci aux champions arabes pour votre exploit… Félicitations à l’Algérie la Coupe arabe U17 », a twitté le Président Tebboune.

أشبال ولكن في الميدان أسود ..شكرا يا أبطال العرب على ما قدمتموه..مبروك للجزائر الكأس العربية للناشئين. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) September 8, 2022

Le Premier ministre félicite les cadets Verts pour le titre remporté

Le Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane, a aussi tenu à féliciter l’équipe algérienne des moins de 17 ans pour avoir remporté le trophée de la coupe arabe U17. Dans son Tweet, le Premier ministre a loué les efforts et la performance des cadets des Verts, et ce tout au long du match qui les a opposés hier soir au Maroc.

« Les cadets de l’Algérie sont les champions arabes avec leur esprit d’équipe, leur détermination et leur performance exceptionnelle jusqu’aux derniers souffles du match. Notre drapeau national se dresse de nouveau sur le ciel arabe, quelle fierté ! La voie est devant vous pour récolter encore plus de titres », a écrit le Premier ministre sur Twitter.

مبروك علينا..أشبال الجزائر أبطال العرب للناشئين 🏆.

بروحكم الجماعية وعزيمتكم الصلبة وأدائكم المميز حتى الأنفاس الأخيرة من المباراة، تعلو رايتنا الوطنية من جديد في السماء العربية، ويا له من فخر.

فالطريق أمامكم لحصد مزيد من الألقاب.

دمتم فخرًا لنا، تحيا 🇩🇿 — Aïmene BENABDERRAHMANE – أيمن بن عبد الرحمان (@BAbderrahmane_A) September 9, 2022

De son côté, le Général d’Armée, Chef d’État-Major de l’ANP, Saïd Chanegriha, a aussi félicité l’équipe nationale des cadets d’avoir remporté la coupe arabe U17. Estimant que cette victoire était méritée et qu’elle représentait le fruit de leurs préparations et leur esprit d’équipe.

« Félicitations aux champions arabes. Votre triomphe en finale de coupe arabe U17 2022 avec mérite est le fruit des préparatifs et du haut esprit d’équipe dont vous avez fait preuve tout au long de cette compétition arabe. Félicitation à vous et à notre pays pour ce triomphe, plus de victoires et de championnats. Vive l’Algérie », a écrit le Général d’Armée dans un message postée sur la page Facebook du MDN.