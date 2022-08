Coupe arabe U17 : l’équipe d’Algérie s’assure le 1/4 de finale

Pour le compte de la seconde journée de la coupe arabe des U17, l’enjeu était de taille pour l’équipe d’Algérie de cette catégorie.

En effet, après leur large victoire sur le score fleuve de 5-0 lors de la journée inaugurale face à l’équipe de la Palestine U17, les Verts devaient confirmer face à leur adversaire du jour, l’équipe du Soudan U17.

Sur la pelouse de l’enceinte sportive baptisée, Abdelkrim Kroum, à Sig, Mascara, les jeunes du sélectionneur algérien, Arezki Remmane, ont su se défaire de leurs adversaires et se sont accordés le billet qualificatif pour le 1/4 de finale de la compétition organisé en terres algériennes.

Ainsi, adroits et entretenants, les coéquipiers du jeune, Chouli Tarek, ont concrétisé leur domination sur les joueurs de l’équipe soudanaise U17 en ouvrant le score à la 11e minute de la première période. Ce but a été l’œuvre de jeune joueur, Younes Badani.

Après l’ouverture du score, les jeunes Algériens ont continué sur la même cadence et ont été récompensés peu après le début de la seconde période par un deuxième but à la 49e minute. Le second but de l’équipe algérienne U17 a été marqué par le jeune Salah Ziyed.

La réaction du sélectionneur algérien des U17

Conscient de l’importance de la victoire obtenue par ses joueurs, le sélectionneur national de l’équipe d’Algérie U17, Arezki Remmane, s’est livré au micro de la presse algérienne après la fin du match contre l’équipe soudanaise U17 pour le compte de la 2e journée de la coupe arabe U17 organisée en Algérie.

Ainsi, Remmane a déclaré, « nous avons visé la victoire dès le coup d’envoi de la rencontre. Notre adversaire a été impliqué physiquement, mais nous avons su canaliser cette énergie. » explique-t-il.

Revenant sur les préparatifs d’avant match, Remmane a dit, « nous avons travaillé le volet psychologique des jeunes. À cet âge, le mental doit être un aspect présent avant chaque match. » ajoute-t-il.

Exprimant une grande joie après le sifflet final de l’arbitre, le technicien algérien a fini ses déclarations en disant, « nous visons toujours d’aller le plus loin dans cette compétition. » finit-il par dire.

La suite de la compétition pour les Verts

Avec deux victoires de rang pour les jeunes du sélectionneur algérien, Remmane, l’équipe algérienne U17 s’adjuge la première place du groupe A avec 6 points. Un sans faute, jusqu’à présent, qui propulse les Fennecs au rang des favoris au Graal de la compétition.

La coupe arabe U17 se poursuit avec les matchs de la troisième journée. Lors de la prochaine journée, l’Algérie affrontera la sélection des Émirats pour tenter de tenir cette cadence sans faille ; l’heure ne serait pas au relâchement puisque les prochains adversaires des Verts tenteront de remporter la victoire pour se qualifier au prochain tour.

L’équipe des Émirats U17 reste sur une défaite lors du match inaugural contre le Soudan et un match nul, sur un score vierge contre l’équipe de la Palestine.