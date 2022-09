Coupe arabe U17 : l’Algérie s’offre le dernier carré de la compétition

L’équipe d’Algérie U17 enchaîne les bons résultats et file en demi-finale de la coupe arabe des U17. En effet, les jeunes internationaux du sélectionneur algérien, Arezki Remmane, rejoignent le dernier carré de la compétition organisé en terres algériennes.

Ainsi, après s’être qualifié haut la main au 1/4 de finale, la sélection algérienne des joueurs de moins de 17 ans a eu rendez-vous, hier, avec la sélection tunisienne U17.

Sur la pelouse du stade de la ville de Mostaganem, les Verts ont réussi à décrocher le premier billet qualificatif pour les demi-finales de la 4e édition la coupe arabe U17. Très disputé, le match de l’équipe algérienne U17 contre son adversaire du jour, l’équipe de la Tunisie U17, a connu l’ouverture du score de la part des Algériens à la 29e minute de la première période.

Cette dernière s’est terminée sur cette avance pour l’équipe d’Algérie U17. Le but de l’équipe d’Algérie a porté la signature du jeune Mohamed Abdelmoujib.

#كأس_العرب_للناشئين⁩ | ⚽️ مباراة اليوم الأولى في دور ربع النهائي بين منتخبي : ⁧#الجزائر⁩ : 1 🇩🇿

محمد عبد المجيب ⁧#تونس⁩ : 0 🇹🇳 ⏱️ الشوط الثاني .. pic.twitter.com/s4ts7UtPUn — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 1, 2022

Après le retour des vestiaires, l’équipe tunisienne a su retrouver la faille dans la défense algérienne et a égalisé à la 59e minute du match. Les deux équipes ne se sont pas départagées au bout du temps réglementaire et une prolongation s’est imposée pour connaître l’identité du premier qualifié pour le dernier carré de la coupe arabe U17.

Or, les 30 minutes de la prolongation n’ont ps porté de réponse quant à l’identité du vainqueur et les deux équipes se sont livré à une séance de tirs au but. Une séance qui a scellé la victoire des coéquipiers du capitaine algérien Faiz Amar sur le score de 3-1. Ainsi, la sélection algérienne U17 s’est qualifiée pour les 1/2 finales de la compétition.



« Nos joueurs ont été forts mentalement » déclare le sélectionneur Remmane

Après la victoire de ses poulains, le sélectionneur algérien, Arezki Remmane, s’est exprimé sur le résultat positif de son équipe. Sur une note pleine d’optimisme, Remmane a affirmé que « notre objectif en tant que staff technique de la sélection des U17 est de préparer un nombre respectable de jeunes joueurs pour la sélection première de l’Algérie. » dit-il aux micros de la presse algérienne après le match.

Livrant son analyse de la rencontre disputée face à l’équipe tunisienne, Arezki Remmane a dit, « nous avons été entreprenants dès le début du match, nous sommes restés concentrés même après l’égalisation et nous avons été récompensés par cette victoire. » ajoute-t-il.

Revenant sur un incident qui s’est produit à la mi-temps, Remmane a dit, « la sélection tunisienne a voulu nous faire sortir de la rencontre en refusant délibérément de revenir sur la pelouse après les 15 minutes réglementaires de la pause. Nous n’avons pas succombé à cette provocation et nous avons gardé notre objectif en ligne de mire. Nos joueurs ont été exemplaires et très disciplinés. » finit-il par dire.

La sélection algérienne devra attendre les résultats des deux autres matchs du 1/4 de finale pour connaître l’identité de son prochain adversaire.