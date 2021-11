Coupe Arabe : M’bolhi s’estime trop vieux

Arrivés au Qatar ce samedi 27 novembre, les membres de l’équipe nationale A’, sous la supervision du sélectionneur Madjid Bougherra, s’apprêtent au grand tournoi arabe : la Coupe Arabe.

Dans le cadre d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, juste avant la rencontre footballistique qui réunira notre sélection et son homologue soudanaise, Rais M’bolhi, le capitaine de ladite sélection, aborde plusieurs points.

En effet, le gardien des Verts a montré qu’il est prêt pour le match de demain contre le Soudan. « L’ambiance est spéciale, nous avons beaucoup travaillé avec Bougherra, nous allons aussi jouer avec un onze complet et homogène », affirme-t-il.

Le Fennec a également ajouté : « bien sûr, nous allons travailler pour aller loin dans cette compétition. Il y a des équipes fortes dans ce tournoi, donc nous devons bien gérer ».

« Je me sens vieux par rapport aux autres joueurs. Mais je ferai de mon mieux pour apporter mon expérience dans la compétition », a déclaré M’bolhi, se considérant comme l’un des plus grands joueurs du tournoi.

» Nous avons une bonne équipe » (M’bolhi)

En outre, le capitaine des Fennecs a affirmé qu’il n’est pas important qui est le leader de l’équipe, mais le plus important est de mieux représenter l’Algérie en Coupe Arabe.

« Notre point fort consiste à toujours faire les efforts nécessaires pour honorer le drapeau national et bien représenter notre pays », a souligné M’bolhi.

Par ailleurs, le gardien des Verts a souligné la nécessité de gagner la première rencontre contre le Soudan, et a déclaré : « nous avons une bonne équipe, et d’abord nous allons travailler pour avoir les trois points du premier match contre le Soudan, et j’espère qu’après cela les choses seront bonnes et en notre faveur ».