Coupe Arabe : les algériens bravent l’interdiction et défilent à Paris

L’Algérie a remporté ce samedi soir son premier trophée arabe en battant la Tunisie par deux buts à zéro. Comme à l’accoutumée, les Algériens établis en France ne peuvent pas manquer une telle occasion afin sortir célébrer la victoire de leur pays.

Sauf que cette fois-ci, les autorités françaises ont anticipé l’évènement en interdisant toute célébration sur les Champs-Élysées à Paris. Or, des supporters des fennecs ont bravé cette interdiction et ont tenté de défiler sur les artères du quartier le plus chic de la capitale française.

En effet, au dernier sifflet de la finale de la Coupe arabe des nations, des supporters des verts ont bravé l’arrêté préfectoral leur interdisant de se rendre sur les Champs-Élysées pour célébrer la victoire.

La situation n’a pas tardé à dégénérer après que plusieurs centaines de personnes se sont réunies au niveau de cette rue. Selon des sources médiatiques, la situation a dégénéré juste après la première interpellation menée par les forces de l’ordre.

Les forces de l’ordre chargent à plusieurs reprises

En effet, des incidents ont éclaté juste après entre les CRS et des supporters de l’équipe algérienne, précise-t-on encore. Ces échauffourées « se sont éclatées sous les regards des touristes et des passants ».

La situation s’est encore empirée devant une foule qui ne cesse de s’agrandir. Cette situation a donné lieu à quelques affrontements avec les supporters des verts, notamment après que la police ait chargé à plusieurs reprises.

Si les célébrations avaient commencé dans le calme du côté de Barbes, les échauffourées éclatées entre certains supporters des fennecs et les forces de l’ordre ont un peu gâché cette joie.