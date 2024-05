Coupe Arabe : la FIFA scelle l’avenir de la compétition (officiel)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. La Coupe Arabe FIFA va bel et bien reprendre ses droits. C’est le Qatar qui a eu l’honneur d’abriter les trois prochaines éditions.

En 2021, et dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde-2022, le Qatar avait organisé une compétition inédite, la Coupe Arabe FIFA. Un tournoi qui avait connu la participation de 22 sélections, composées des joueurs évoluant dans les championnats locaux et arabes.

Depuis, c’est le flou total concernant la continuité de la compétition. En effet, on ignorait si ledit tournoi était le premier et le dernier, ou bien il va se poursuivre pour les prochaines années. Mais la FIFA a enfin tranché sur la compétition.

La Coupe Arabe FIFA chaque 4 ans

Lors de son 74ᵉ congrès, tenu à la capitale thaïlandaise Bangkok, le Conseil de la FIFA a pris d’importantes décisions concernant ses différentes compétitions, entre autres la Coupe Arabe. À cet effet, il a décidé de relancer la compétition, qui va se jouer chaque quatre ans. Comme ce fut le cas lors de la première édition, c’est le Qatar qui aura l’honneur d’abriter les trois prochaines éditions.

« À la demande de la Fédération Qatarienne de Football, le Qatar accueillera les éditions 2025, 2029 et 2033 de la compétition, laquelle ne sera pas incluse au calendrier international des matches », a écrit l’Instance internationale sur son site officiel.

Ce qu’il faut savoir, est que la participation des différentes sélections arabes « se fera par invitation », ajoute la FIFA.

Détentrice de la première édition de la Coupe Arabe FIFA, on s’attend à ce que l’équipe d’Allgérie soit, logiquement, invitée pour la prochaine édition, d’autant plus qu’il y a de nombreux joueurs algériens évoluant dans les championnats arabes, notamment au Qatar et en Arabie Saoudite.