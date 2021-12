Coupe Arabe : Islam Slimani fait l’éloge des Fennecs

À la suite du match spectaculaire qui a réuni l’Algérie au Qatar en demi-finale de la Coupe Arabe 2021, l’opinion sportive a fait l’éloge de la haute performance des Fennecs, notamment Youcef Belaili et Rais M’bolhi, qui ont présenté un niveau exceptionnel.

À cet effet, le meilleur buteur des Verts, Islam Slimani, a déclaré que l’équipe nationale A contient de nombreux joueurs talentueux qui peuvent s’ajouter à l’équipe première. « Il y a des joueurs de la sélection nationale A’ qui peuvent s’ajouter à l’équipe première », estime-t-il.

Dans le même sillage, l’attaquant des Fennecs a fait l’éloge de ses coéquipiers de l’équipe nationale, à savoir Yacine Brahimi et Hillal Soudani, en lançant : « des joueurs comme Soudani et Brahimi ont fait beaucoup pour l’équipe nationale, et ils peuvent encore ajouter, c’est toujours bien de les avoir avec les Verts. »

Slimani exprime sa détermination pour les matchs barrages

Par ailleurs, et évoquant le sujet de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Islam Slimani a souligné la nécessité de se sacrifier afin d’obtenir le billet de la qualification pour la Coupe du Monde 2022.

« Le match barrage est particulier. Nous allons jouer deux matchs durant lesquels un des deux équipes seront éliminées directement », a fait savoir ledit footballeur, avant d’ajouter : « nous devrons faire beaucoup d’effort pour garantir la qualification au mondial et rendre le peuple algérien heureux. »