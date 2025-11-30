Coupe Arabe FIFA 2025 : Ali Bencheikh nouveau consultant de la chaine sportive qatarie Al-Kass

La chaîne sportive qatarie Al-Kass a officialisé l’arrivée d’Ali Bencheikh parmi ses nouveaux consultants en prévision de la Coupe arabe FIFA 2025. Une collaboration qui a fait réagir le paysage médiatique sportif, tant la figure de l’ancien meneur de jeu du Mouloudia d’Alger reste emblématique mais aussi souvent controversée.

Fidèle à El-Heddaf TV depuis 2015, où il occupe un rôle central dans l’analyse des matchs du championnat algérien, Bencheikh demeure contractuellement lié à la chaîne algérienne. Selon plusieurs indiscrétions, sa présence à Al-Kass ne serait toutefois qu’une pige d’un mois, le temps de couvrir le tournoi arabe.

Pour ses premiers pas sur le plateau qatari, Bencheikh a rencontré quelques difficultés, notamment liées à sa maîtrise imparfaite de la langue arabe littéraire, un élément essentiel pour les émissions à vocation panarabe. Toutefois, les responsables d’Al-Kass ont rapidement balayé les réserves, misant sur ce qui fait la singularité du consultant algérien : sa spontanéité, son franc-parler et sa capacité à capter l’attention des téléspectateurs, particulièrement en Algérie où il reste très suivi.

Une ouverture vers le football maghrébin

L’arrivée de Bencheikh dans un média influent de la région s’inscrit dans une stratégie de diversification des profils et d’ouverture vers des voix issues du football maghrébin. Pour la chaîne qatarie, il s’agit aussi d’enrichir ses analyses en recrutant une personnalité qui connaît parfaitement le football arabe et qui n’hésite pas à livrer des avis tranchés. Reste à savoir si cette collaboration ponctuelle pourrait, à terme, ouvrir la voie à une présence plus durable sur les écrans du Golfe.

Les Verts à pied d’œuvre à Doha

La sélection nationale A’ a effectué, ce samedi 29 novembre 2025, sa première séance d’entraînement à Doha, où elle a posé ses valises dans la matinée en vue de la Coupe Arabe de la FIFA 2025, prévue du 1er au 18 décembre.

Cette reprise s’est déroulée sur l’une des pelouses du complexe d’Al Egla, à Lusail. La séance, lancée vers 17h30 (15h30 en Algérie), a principalement porté sur des ateliers technico-tactiques et s’est déroulée en présence de 17 joueurs, en attendant que l’ensemble du groupe soit au complet.

Préparation pour le grand tournoi

Plusieurs éléments ont entamé l’entraînement normalement avant de rejoindre un travail individualisé : il s’agit de Mohamed Amine Tougaï, Victor Lekhal, Réda Helaïmia, Abdelkader Badrane et Mohamed Idir Hadid. De son côté, Yassine Brahimi s’est contenté d’un léger footing, ponctué par des exercices d’étirement.

La sélection poursuivra sa préparation ce dimanche, avec une nouvelle séance programmée à 16h sur le même terrain (N°3). Les médias pourront y assister durant le premier quart d’heure.

Pour rappel, l’équipe nationale A’ entamera la compétition face au Soudan, le mercredi 3 décembre 2025, au stade Ahmad Ben Ali de Doha. Le coup d’envoi sera donné à 13h00, heure algérienne.

