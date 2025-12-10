Coupe arabe FIFA 2025 : Slimani, la compétition de trop !

Les piètres prestations fournies par Islam Slimani en Coupe Arabe FIFA-2025 ont suscité un vif débat en Algérie. Nombreux sont ceux qui sont unanimes à dire que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie aurait dû sortir par la plus grande porte.

À 37 ans, Islam Slimani poursuit encore son aventure en Europe, lui qui a choisi l’été dernier de s’engager avec le CFR Cluj, en Roumanie, pour relever un ultime défi. Mais depuis le début de la saison, l’ancien attaquant du Sporting Portugal traverse une période compliquée. Peu en réussite, en manque de rythme et loin de son niveau d’antan, il peine à s’imposer dans son nouveau club, où il accumule les contre-performances.

Malgré cette phase délicate, Madjid Bougherra a décidé de le réhabiliter en lui ouvrant la porte de la Coupe Arabe FIFA-2025, qui se déroule au Qatar. S’il n’est plus considéré comme un titulaire, le sélectionneur national continue de lui accorder du temps de jeu, l’utilisant lors des trois matchs de la phase de groupes. À chaque fois entré en seconde période, Slimani, absent de la sélection A depuis deux ans déjà, n’a cependant pas réussi à peser sur le jeu.

« Slimani, sort par la grande porte STP ! «

Ses prestations ont été ternies par des ballons perdus, des duels mal négociés et des occasions manquées. Loin de l’attaquant redoutable qui faisait vibrer les Algériens lors des grandes campagnes de l’équipe nationale, le « SuperSlim » d’aujourd’hui semble à bout de souffle. Cette baisse de régime a provoqué un vif débat parmi les supporters, nombreux à penser que cette compétition pourrait être celle de trop pour l’enfant de Chéraga.

L’entrée en jeu cataclysmique de Slimani contre le Soudan. Comment un tel maladroit pouvait être sélectionné ! 🤦 Ça suffit la république des copains en sélection ! 😡#Algérie 🇩🇿 https://t.co/SqAx2gA0sd pic.twitter.com/oKrIAssimq — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) December 3, 2025

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Slimani occupe pourtant une place spéciale dans le cœur des fans. Son nom restera associé à des moments marquants du football algérien. Mais pour beaucoup, l’heure serait venue pour lui d’annoncer sa retraite internationale, afin de préserver son image et éviter de voir sa légende ternie par des prestations jugées indignes de son passé glorieux.

« SuperSlim » parle des ambitions de l’EN en Coupe arabe

Par ailleurs, Islam Slimani, et malgré sa mauvaise performance face à l’Irak, s’est tout de même présenté à la zone mixte d’après-midi pour s’exprimer devant les médias. Il a confirmé une nouvelle fois les ambitions des Verts : aller au bout de cette Coupe arabe et conserver le trophée.

« La suite, c’est de rester concentrés et de préparer chaque match comme une finale. Si nous voulons atteindre le dernier carré, il faudra gagner toutes les rencontres », dira-t-il.

Interrogé sur l’ambition de défendre le titre remporté lors de la précédente édition, Slimani s’est montré catégorique : « Bien sûr que nous sommes ici pour garder notre couronne. Ce ne sera pas facile, mais nous jouerons chaque match avec une grande détermination et nous ferons tout pour rendre le peuple algérien fier », a-t-il assuré.

