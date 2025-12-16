Coupe arabe FIFA 2025 : le bel hommage du sélectionneur du Maroc aux Algériens

Le sélectionneur de l’équipe du Maroc A’, Tarik Sektioui, a rendu un bel hommage aux Algériens à l’occasion de la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe arabe FIFA-2025. Un autre message d’apaisement entre les deux peuples à quelques jours de l’entame de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera au pays voisin.

La sélection nationale marocaine A’ s’est qualifiée pour la finale de la Coupe arabe aux dépens des Émirats arabe unis. Au terme d’un match où elle a largement dominé son adversaire, en s’imposant sur un score sans appel de trois buts à zéro.

L’équipe du Maroc a réalisé un très bon parcours. Elle a pu compter sur le soutien de ses supporters, mais aussi de ceux du Maghreb, les Algériens en particulier. Et le sélectionneur marocain Tarik Sektioui est reconnaissant envers eux, en leur envoyant un message émouvant.

Un message d’unité et d’apaisement

« Je suis un être humain qui ne reconnaît pas les frontières, pour être tout à fait honnête. Nous ne faisons qu’un, Dieu merci. La vie est courte, la vie est belle et l’humanité est une belle chose. Un bon cœur est une belle chose. La coopération est une belle chose. Nous ne faisons qu’un. », a-t-il déclaré au micro du média algérien « SporTeam ».

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un autre message d’apaisement à quelques jours de l’entame de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

La Jordanie : une Nouvelle étoile montante

Invaincue depuis le début de la compétition, la Jordanie continue d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire en Coupe arabe. Après avoir réalisé un parcours sans faute en phase de groupes, ponctué par trois victoires consécutives, puis écarté l’Irak en quarts de finale, la sélection jordanienne a confirmé sa solidité en demi-finales en venant à bout de l’Arabie saoudite sur la plus petite des marges (1-0), lundi.

Longtemps indécise, la rencontre s’est finalement débloquée lors de la dernière demi-heure de jeu. Nizar Al-Rashdan s’est érigé en héros en inscrivant l’unique but de la partie à la 66e minute, d’une tête puissante qui a libéré tout un peuple et propulsé les siens vers la première finale de leur histoire dans cette compétition.

Cette performance confirme l’excellente dynamique des Jordaniens, déjà remarquée lors de leur récente finale en Coupe d’Asie. À quelques mois de leur toute première participation à une Coupe du monde, où ils évolueront dans le groupe J en compagnie de l’Algérie, de l’Argentine et de l’Autriche, la Jordanie affiche de solides ambitions.

Jeudi, les hommes de la sélection jordanienne tenteront de conclure ce parcours remarquable en décrochant un premier sacre continental face au Maroc, tombeur des Émirats arabes unis (3-1).

