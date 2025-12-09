Coupe Arabe FIFA 2025 : l’Algérie s’impose 2-0 contre l’Irak et jouera contre les Émirats en quarts

C’est fait ! L’équipe d’Algérie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Arabe FIFA-2025 à la tête de son groupe. Et ce, après avoir remporté le match face à l’Irak.

Un match où les Verts ont évolué en supériorité numérique pendant environ tout le match. Trois minutes seulement après le coup d’envoi, un défenseur irakien voit rouge suite à un jeu brutal sur Yassine Brahimi. Mais cette supériorité numérique mettra les hommes de Bougherra sous pression. Leur jeu est brouillon, dû à la précipitation pour marquer.

Après une forte pression sur les bois adverses, il va falloir attendre jusqu’aux derniers instants de la première mi-temps pour que Mohamed-Amine Togaï débloque enfin la situation. Sur un coup franc bien botté exécuté par Yassine Benzia, le défenseur de l’ES Tunis ouvre le score sur une jolie tête.

C’est donc sur cet avantage au score d’un but à zéro en faveur de l’Algérie que l’arbitre siffle la fin de la première période de la rencontre.

Confirmation de la Victoire

Au retour des vestiaires, les Fennecs rentreront vite dans le vif du sujet. Une minute seulement après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, ils doublent la mise, sur un but inscrit par un défenseur adverse contre son camp, suite à un centre de Yassine Brahimi.

En menant par deux buts à zéro, le rythme des joueurs algériens va baisser d’un cran. Ils gèrent intelligemment la suite du match afin de préserver leur énergie.

Madjid Bougherra, quant à lui, fait sortir plusieurs cadres afin de les préserver en prévision du match du quart de finale. Mené par deux buts à zéro et réduits à dix, les Irakiens ne feront aucune riposte. En effet, ils se contentent de défendre et subir la pression algérienne, donnant l’impression de vouloir juste limiter les dégâts.

Le score restera de deux buts à zéro en faveur des Algériens jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Victoire précieuse qui leur a permis de se qualifier pour se qualifier à la tête de leur groupe.

En quart de finale de la Coupe Arabe FIFA-2025, les Verts affronteront les Emirats Arabes Unis. Un match d’un grand enjeu qui s’annonce palpitant pour les supporters.

