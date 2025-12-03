Coupe Arabe FIFA 2025 : l’Algérie entame la compétition par un nul face au Soudan

C’est cet après-midi que l’équipe d’Algérie A’ a effectué son entrée en lice en Coupe arabe FIFA-2025. Elle a affronté le Soudan au stade Ahmed Bin Ali à Doha, mais elle s’est contentée du nul (0-0). Elle pouvait espérer mieux, n’était son infériorité numérique durant toute la deuxième mi-temps.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, on assiste à une première mi-temps d’un niveau très moyen. Les Verts ont montré un visage timide et complètement loin des attentes, bien que Bougherra ait aligné dans le onze de départ les meilleurs joueurs à sa disposition. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont parvenus à se procurer la moindre occasion dangereuse. Idem pour les Soudanais.

On joue les derniers instants de la première mi-temps, Adam Ounas voit rouge après avoir écopé d’un deuxième carton jaune. Ainsi, il laissera ses coéquipiers réduits à dix. Le score reste de zéro partout, l’arbitre égyptien renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Verts résistent bien, malgré leur infériorité numérique

Au retour des vestiaires, les Fennecs vont aborder la deuxième mi-temps avec une infériorité numérique. Les Soudanais tenteront d’en profiter, en vain. Il faut dire que la défense algérienne tient bien le coup derrière et résiste bien aux assauts adverses, tout en axant sur les contre-attaques.

Le coach Bougherra n’a d’autre choix que d’essayer de gérer la situation. En effet, il renforce bien le milieu de terrain et en misant sur un seul attaquant en pointe, en l’occurrence Islam Slimani.

La suite de la rencontre sera très équilibrée, entre une équipe soudanaise qui fait le tout pour le tout pour marquer et une équipe algérienne qui se contente de défendre juste pour éviter la défaite à cause de son infériorité numérique.

Conclusion et perspectives

Le score restera de zéro partout jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre égyptien. Le tenant du titre entame ainsi la compétition par un nul. Un résultat qui ne fait pas ses affaires et il faut dire que la bande à Bougherra pouvait espérer mieux, n’était l’expulsion d’Ounas.

Mais elle n’aura d’autre choix que de se racheter lors de son prochain match et essayer d’assurer la qualification avant le troisième match, en attendant le résultat de l’autre match du groupe qui opposera l’Irak au Bahreïn.

