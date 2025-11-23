Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : quelles sont les chaînes gratuites qui diffuseront la compétition ?

Le compte à rebours est lancé pour la Coupe Arabe 2025, dont le coup d’envoi sera donné dans une semaine, le 1er décembre, pour s’étendre jusqu’au 18 du même mois. Cette deuxième édition du tournoi réunira 16 sélections arabes, avec un niveau de compétition relevé, notamment en raison de la participation de l’Arabie saoudite avec son équipe A, un signal clair de l’importance accordée à l’événement.

Les passionnés du ballon rond vont sans doute suivre avec grand intérêt les matchs de la deuxième édition de la Coupe Arabe FIFA-2025. Bonne nouvelle pour eux : l’intégralité des rencontres sera diffusée gratuitement. En plus du bouquet qatari beIN Sports, qui reste crypté, plusieurs chaînes arabes ont annoncé la retransmission en clair. Il s’agit de la chaîne qatarie Al-Kass, ainsi que des chaînes émiraties Dubai Sports et Abu Dhabi Sports, qui sont captées en claire sur le satellite Nilsat et qui assureront une couverture complète du tournoi, permettant aux supporters de suivre leur équipe sans restriction.

L’équipe d’Algérie bis pour défendre son titre

Championne en titre, l’équipe d’Algérie bis entamera la défense de son trophée avec ambition. Les Verts ont été versés dans le groupe D, en compagnie de l’Irak, ainsi que des vainqueurs des deux confrontations qualificatives : Djibouti–Bahreïn d’une part, et Liban–Soudan d’autre part. Un groupe équilibré mais largement à la portée de la sélection nationale, qui devra néanmoins faire preuve de sérieux pour espérer rééditer l’exploit de la première édition disputée il y a quatre ans, en décembre 2021.

À une semaine du début de la compétition, l’attente monte et l’enthousiasme gagne les supporters, impatients de voir leurs équipes entrer en lice dans ce rendez-vous sportif majeur du monde arabe.

La liste de Bougherra dévoilée le 26 novembre ?

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’, Madjid Bougherra, a choisi de repousser l’annonce de la liste finale des joueurs qui prendront part à la Coupe arabe prévue au Qatar. Selon nos confrères d’El Khabar, la convocation officielle sera rendue publique le 26 novembre courant (Mise à Jour, il a dévoilé sa liste ce dimanche le 23 novembre).

Cette décision intervient après que la FIFA a accordé un délai supplémentaire aux sélections participantes pour transmettre leurs listes définitives. Plusieurs fédérations ont rencontré des difficultés pour arrêter leurs effectifs, notamment en raison de l’indisponibilité de certains joueurs. En effet, bien que la Coupe arabe se dispute sous l’égide de la FIFA, elle ne figure pas dans les dates internationales, ce qui n’oblige pas les clubs à libérer leurs éléments.

Initialement, les équipes arabes devaient envoyer leurs listes au plus tard le 21 novembre 2025. Toutefois, dans une correspondance adressée aux fédérations concernées, l’instance internationale a décidé de repousser cette échéance au 26 novembre.

