Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : Bougherra dévoile sa liste avec quelques surprises

C’est en ce début d’après-midi que le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, a enfin dévoilé la liste retenue par Madjid Bougherra pour la Coupe Arabe 2025. Un groupe de 23 joueurs mêlant expérience et renouveau, marqué par une surprise de taille.

La pression était palpable, les spéculations allaient bon train, mais c’est désormais officiel : la liste des joueurs sélectionnés par Madjid Bougherra pour représenter l’Algérie à la Coupe Arabe 2025 est connue. Cette annonce marque le début d’une nouvelle étape dans la préparation de cette compétition majeure.

L’équipe d’Algérie bis se présentera avec un effectif où l’expérience côtoie la jeunesse. Ce mixte est perçu comme un atout majeur pour aborder la Coupe Arabe 2025 avec ambition et détermination pour défendre son titre remporté avec brio lors de la première édition du tournoi en décembre 2021.

Les valeurs sûres présentes : Brahimi, Ounas et Slimani

Âgés de 29 et 35 ans, Adam Ounas et Yacine Brahimi figurent bien parmi les joueurs convoqués. Les deux cadres de la sélection A conservent la capacité de faire la différence à tout moment, et leur présence est un signe fort de la confiance que leur accorde Bougherra. Leur expérience sera précieuse pour encadrer les jeunes talents et guider l’équipe vers les exploits.

Brahimi, toutefois, revient d’une blessure contractée avec Al-Gharafa et devrait être éloigné des terrains une quinzaine de jours. Son état de forme suscite les interrogations en vue du coup d’envoi du tournoi, prévu le 3 décembre face au Soudan ou au Liban. Bougherra fait néanmoins le pari de son expérience et de son importance dans le collectif. Islam Slimani, en partance de Cluj, répond lui aussi présent. Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie, il demeure une valeur sûre. En effet, il apporte leadership et son expérience à un secteur offensif qui aura besoin de repères.

Boulbina et Benzia ne disputeront pas la CAN-2025

La véritable surprise de cette liste reste toutefois la présence de Yassine Benzia. Régulièrement appelé chez les A depuis l’arrivée de Vladimir Petkovic, l’attaquant d’Al-Fahya était pressenti pour disputer la CAN. Sa convocation pour la Coupe Arabe laisse entendre qu’il ne sera finalement pas du voyage au Maroc avec les A, les deux compétitions s’enchaînant. Idem pour l’attaquant prometteur d’Al-Duhail, Adel Boulbina.

Benzia, dont le talent n’a jamais été remis en question, aura à cœur de prouver qu’il mérite sa place dans l’équipe. Sa polyvalence et sa capacité à marquer des buts pourraient s’avérer précieuses pour l’Algérie. Son retour est un signe d’ouverture et de renouvellement au sein de la sélection.

Amir Sayoud et Rafik Guitane : Des atouts techniques pour Bougherra

Par ailleurs, Bougherra a misé sur des profils techniques capables d’apporter créativité et volume offensif, à l’image d’Amir Sayoud ou de Rafik Guitane, joueur d’Estoril. Snobés par Vladimir Petkovic chez la sélection nationale A, ces joueurs disposent néanmoins du potentiel pour peser sur la compétition.

En revanche, des éléments tels qu’Abderrahmane Meziane, Mohamed Amine Madani, Ryad Boudebouz ou encore Aymen Mahious n’ont pas été retenus. Visiblement, ils n’ont pas convaincu Bougherra lors du dernier rassemblement du mois de novembre.