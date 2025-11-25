Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : 1er forfait chez les Verts, un international A appelé à la rescousse

La sélection nationale A’ enregistre déjà un premier coup dur à l’approche de la Coupe Arabe FIFA-2025 qui se déroulera au Qatar du 1er au 18 décembre prochain. Le défenseur du MC Alger, Ayoub Ghezala, a officiellement déclaré forfait en raison d’une blessure contractée lors de la rencontre ayant opposé son équipe à Al-Hilal du Soudan en Ligue des champions africaine, a annoncé la Fédération algérienne de football en cette fin de journée.

Un coup dur aussi bien pour le joueur, auteur d’un début de saison solide avec le Mouloudia, que pour le sélectionneur national Madjid Bougherra. La raison est simple, le défenseur mouloudéen fait partie des cadres du driver de l’équipe d’Algérie bis.

Touché au cours d’un duel défensif, Ghezala a dû céder sa place, et les examens médicaux passés par la suite ont confirmé son indisponibilité pour le tournoi arabe. Son absence oblige le staff technique à revoir sa copie, notamment sur le plan défensif, où Bougherra tenait à maintenir une certaine stabilité.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : Bougherra dévoile sa liste avec quelques surprises

Appelé à la rescousse, Tougaï ne jouera pas la CAN-2025

Pour pallier cette défection, le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra a fait appel à Mohamed-Amine Tougaï, qui viendra renforcer le groupe. Le défenseur évoluant à l’Espérance de Tunis possède déjà une solide expérience internationale malgré son jeune âge et connaît bien la maison des Verts, ayant été régulièrement convoqué par le passé.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : quelles sont les chaînes gratuites qui diffuseront la compétition ?

Cependant, ce nouveau rôle avec la sélection A’ implique un sacrifice de taille : Tougaï ne prendra pas part à la Coupe d’Afrique des nations 2025 avec la sélection nationale A. En effet, son intégration dans le groupe A’ vient modifier les plans initiaux, lui fermant la porte d’une participation à la compétition continentale la plus prestigieuse du continent. Une décision stratégique assumée par le staff technique, qui souhaite renforcer l’équipe A’ en vue des échéances à venir.

Ce premier forfait rappelle à quel point les préparatifs d’une sélection peuvent être perturbés par les aléas physiques des joueurs engagés sur plusieurs fronts. Pour Bougherra, l’essentiel sera désormais de reconstruire rapidement une stabilité défensive, en espérant éviter d’autres absences majeures dans les jours à venir.

🟢 À LIRE AUSSI : Quel est le classement FIFA de l’équipe d’Algérie avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?