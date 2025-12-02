Coupe Arabe FIFA 2025 : A quelle heure et sur quelles chaines voir Algérie – Soudan ?

Détentrice du titre arabe, l’équipe d’Algérie A’ entamera mercredi sa campagne en Coupe arabe de la FIFA 2025 (1er au 18 décembre) par une confrontation face au Soudan. La rencontre inaugurale du groupe D se jouera au stade Ahmed-Bin-Ali à Doha, avec pour objectif de réussir des débuts convaincants.

Pour cette édition, la sélection nationale est renforcée par plusieurs cadres d’expérience, parmi lesquels le meilleur buteur de l’histoire des Verts, Islam Slimani (CFR Cluj), Adam Ounas (Al-Sailiya) et Yassine Brahimi (Al-Gharafa). Une victoire d’entrée permettrait au groupe de Madjid Bougherra d’aborder plus sereinement les deux prochains rendez-vous : face à Bahreïn samedi, puis contre l’Irak mardi, un sérieux prétendant à la qualification.

« Nous sommes venus au Qatar pour défendre notre titre. L’objectif est d’abord d’atteindre le second tour, mais nous ambitionnons clairement de conserver la couronne gagnée lors de la précédente édition. Chaque match sera abordé séparément », a expliqué le sélectionneur.

🟢 À LIRE AUSSI : Equipe d’Algérie : Atal ne jouera pas la CAN 2025

Défis et confrontations précédentes

Bougherra devra toutefois composer avec quelques absences notables. Le milieu Houssem-Eddine Mrezigue n’arrivera à Doha qu’à partir du 8 décembre, tandis que les défenseurs Ayoub Ghezala et Mohamed Azzi sont forfaits.

Le Soudan, qualifié après une victoire en barrage contre le Liban (2-1), débarque avec une dynamique retrouvée après huit matchs sans succès. Les deux nations s’étaient déjà affrontées lors du premier match de l’édition 2021, largement remporté par l’Algérie (4-0). Mais le dernier duel avait tourné à l’avantage des Soudanais lors du CHAN-2024, où ils avaient éliminé les Verts aux tirs au but.

À noter que dans l’autre rencontre du groupe, l’Irak partira favori face à Bahreïn au stade 974.

Sur quelles chaines suivre le match ?

Le match Algérie–Soudan suscite une vive attente chez les supporters algériens, impatients de suivre la première sortie des Verts dans cette nouvelle échéance. Le coup d’envoi sera donné à 15h, soit 13h heure algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe FIFA 2025 : Ali Bencheikh nouveau consultant de la chaine sportive qatarie Al-Kass

Bonne nouvelle pour les fans : la confrontation sera largement diffusée. Pas moins de cinq chaînes gratuites retransmettront le match via le satellite Nilesat, à savoir Al-Kass 1, Abu Dhabi Sports 1, Dubai Sports 1, ainsi que la télévision nationale sur la chaîne terrestre, qui permettra aux téléspectateurs locaux de suivre l’événement sans difficulté.

À cela s’ajoute la diffusion sur beIN Sports Max 5, disponible sur le satellite Astra, mais cette dernière reste cryptée et accessible uniquement aux abonnés. Quoi qu’il en soit, les supporters auront de nombreuses options pour ne rien manquer du duel face au Soudan, un match qui s’annonce riche en enseignements pour les hommes du sélectionneur. L’enthousiasme est déjà palpable, chacun espérant une prestation convaincante des Verts.

🟢 À LIRE AUSSI : Des cavaliers algériens bloqués au Qatar faute d’autorisation ministérielle