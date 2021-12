Coupe Arabe : deuxième victoire et qualification pour l’Algérie

L’Algérie a battu ce samedi 4 décembre le pays des cèdres (2-0) lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe Arabe. Une victoire difficilement arrachée grâce à deux buts marquée respectivement par Yacine Brahimi et Tayeb Meziani.

Il s’agit en effet du second match des fennecs disputé cet après-midi (14 h) au stade d’Al-Wakra au Qatar. La rencontre opposant l’Algérie au Liban était caractérisé par la participation des vedettes de l’équipe de Djamel Belmadi, notamment le duo Belaili et Bounedjah.

Le onze du sélectionneur national Madjid Bougherra était également composé de Zeghba, Benayada, Tahrat, Cheti, Soudani, Meziani et Brahimi. Ce dernier a été l’auteur d’un pénalty obtenu par son coéquipier Youcef Belaïli à la 68ᵉ minute de jeu. Sans plus tarder, Tayeb Meziani s’est imposé avec un deuxième but (90’+3).

Houssem Mrezigue et Kassem El Zein ont été exclus en fin de match, les deux équipes terminant à dix. Avec cette victoire, les hommes de Bougherra se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe Arabe. Ainsi, l’Algérie prend seule les commandes, avec six points, devant l’Égypte (3 pts).

Le message de Yacine Brahimi

Avant le match Algérie-Liban, le Coach de la sélection algérienne A’ a tenu une conférence de presse en compagnie de l’un des meilleurs joueurs de son équipe, en l’occurrence Yacine Brahimi. C’était l’occasion pour ce dernier de s’exprimer sur ses aspirations à revenir en sélection A.

« Je représente mon pays lors de cette compétition avec la même détermination. Mon focus, maintenant, c’est la Coupe arabe, mais je reste un compétiteur je ne ferme la porte à rien. Je travaille en club et je reste disponible, même si je n’ai pas été appelé ces derniers temps en sélection.”, a confié le joueur d’Al-Rayyan au Qatar.