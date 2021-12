Coupe arabe : Chengriha évoque l’autre dimension du sacre de l’Algérie

En s’imposant par deux buts à zéro face aux « aigles de Carthage », l’Algérie remporte pour la première fois la Coupe arabe. Revenant sur cette victoire, le chef d’État-major de l’ANP Said Chengriha a de nouveau évoqué cette réalisation.

Intervenant en marge de la cérémonie d’installation du général-major Abdelaziz Houam commandant des forces de défense aérienne, Chengriha a réitéré ses « sincères remerciements » et sa « gratitude à tous les membres de l’équipe nationale de football ».

« En mon nom et au nom de tous les membres de l’ANP, j’exprime à nouveau mes sincères remerciements et ma gratitude à tous les membres de l’équipe nationale de football », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette équipe et son staff technique ont prouvé que « la volonté de l’algérien est imbattable et ne croit pas à l’impossible ». « Cet exploit historique est considéré comme un précieux cadeau que les guerriers du désert ont offert à leur patrie et à leur peuple », a-t-il ajouté.

Il s’agit d’une réponse ferme « aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui »

Dans non nouveau message aux hommes de Belmadi, le chef d’État-major affirme que la sacre de l’équipe nationale « est une occasion d’exprimer l’ardent esprit patriotique qui habite le cœur de millions d’Algériens, qui ont sorti célébrer dans les villes et les campagnes cette réalisation méritée ».

Il s’agit, selon lui, d’une réponse ferme « aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui ». « Il s’agit d’une réponse ferme aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui et à tous ceux qui tentent de remettre en question l’unité du peuple », a-t-il conclu.