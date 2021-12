Coupe Arabe : Bouguerra dévoile le secret de son premier « exploit »

Les Fennecs d’Algérie ont impressionné le monde entier avec leur excellente performance présentée lors de tous les matchs de la Coupe Arabe 2021 déroulée au Qatar, qui s’est soldée par le couronnement de ces derniers avec le prestigieux trophée de cette compétition.

À cet effet, les autorités du pays, ainsi que le peuple et les supporters algériens ont préparé un accueil aux Champions d’arabe. Le sélectionneur de l’équipe nationale A’, Madjid Bougherra, s’est exprimé à ce propos et a remercié tous lesdits supporters qui ont assisté par centaines, voire des milliers à Alger, afin d’accueillir la délégation des Verts de retour au Qatar, en lançant : « nous sommes heureux quand nous voyons la joie des fans parce que nous jouons pour le peuple algérien. »

Ainsi, le Magic a fait l’éloge de ses joueurs et de leur haut niveau présenté lors de ce tournoi arabe. « Je félicite les joueurs qui étaient au niveau et à a hauteur des attentes pendant le tournoi. Ce sont les champions parce que ce sont eux qui ont participé aux matchs et qui ont eu cette victoire », a-t-il déclaré.

» J’ai beaucoup appris de Belmadi » (Bougherra)

« Heureusement, j’avais des joueurs professionnels, matures et expérimentés, ce qui m’a facilité le travail », a-t-il ajouté. « La présence de certains joueurs de l’équipe première tels que Yacine Brahimi et Baghdad Bounedjah a été un grand plus, car ils ont aidé le reste des joueurs à s’intégrer dans le groupe. »

Par ailleurs, Bougherra a tenu à remercier le sélectionneur national de l’équipe première, Djamel Belmadi, qui a travaillé avec lui en tant qu’assistant, et a confirmé qu’il avait beaucoup appris de lui. « Je remercie beaucoup Djamel Belmadi, parce que j’ai beaucoup appris de lui », a fait savoir le coach, ajoutant : « ce que nous avons accompli pendant le Championnat arabe est une continuation des succès de l’équipe première. »