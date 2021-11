Coupe Arabe : Bougherra répond aux 3 joueurs non sélectionnés

Il y a quelques jours de cela, la liste de joueurs désignés pour la Coupe Arabe au Qatar, prévue ce mois de décembre prochain, a été dévoilée.

En effet, le premier responsable de cette liste, Madjid Bougherra, a été fortement critiqué par de nombreux joueurs qui n’ont pas été sélectionnés afin de participer à ladite Coupe. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement face à cet effet.

Ces joueurs sont à avoir, le gardien de but du club saoudien d’Al-Hazm, Malek Asselah, le défenseur Ayoub Azzi et l’attaquant Mohamed Benyettou du club saoudien Al-Shabab Riyad.

Bougherra répond au trio Asselah, Azzi et Benyettou

Dans une interview accordée à la chaine YouTube officielle de la Fédération algérienne de football (FAF), ce mercredi 24 novembre, le sélectionneur de l’équipe nationale A’, Madjid Bougherra, a saisi l’occasion pour répondre à ses trois joueurs. « Je ne suis pas là pour satisfaire tout le monde, mon travail consiste à choisir le meilleur », a déclaré le Magic.

« Nous avons choisi la liste des joueurs qui participeront à la Coupe Arabe en fonction de notre propre point de vue ainsi que de la façon dont nous jouons et des équipes que nous affronterons dans la compétition », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Bougherra n’a pas manqué à ajouter : « nous avons appelé des joueurs de l’équipe première parce que Belaili et Benlamri ne pouvaient pas être laissés sans compétition pendant un mois avant la CAN », tout en poursuivant : « j’ai parlé avant l’annonce de la liste avec chaque joueur et j’ai dit aux déportés de continuer à travailler normalement et ils ont réagi positivement ».