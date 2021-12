Coupe Arabe : Belaili s’annonce prêt pour le prochain match

Les Fennecs ont marqué fortement leur entrée en Coupe Arabe avec un lourd score de quatre buts signés lors du tout premier match, qui les a opposé contre ses homologues soudanais, ce mercredi 1e décembre 2021, dans la pelouse du stade de Doha, au Qatar.

En effet, plusieurs grands noms dans le monde du football algérien étaient présents à ladite confrontation, à savoir Baghdad Bounedjah, Rais M’bolhi ou encore Hillal Soudani.

Toutefois, beaucoup d’autres étaient absents, dont la star de l’équipe nationale, Youcef Belaili. Ce dernier s’est absenté à cause d’une blessure. Le natif d’Oran a rassuré son public que sa blessure est légère et n’est pas compliquée et que l’entraineur Bougherra a préféré le maintenir. » J’ai une blessure légère et il n’y a rien à craindre », a déclaré Belaili à la presse qatarie.

Belaili motivé pour le match contre le Liban

En outre, l’attaquant algérien a montré sa motivation et a affirmé qu’il est tout à fait prêt à entrer dans la compétition en commençant par le match contre le Liban en Coupe Arabe au Qatar.

» Je serai présent lors de la prochaine confrontation contre le Liban, j’ai eu une légère blessure qui a affecté ma présence à la rencontre face au Soudan et maintenant je suis prêt « , a-t-il déclaré, avant d’ajouter : » nous sommes très motivés afin d’entrer fortement dans le tournoi et remporter le prestigieux trophée « .

Une finale Algérie – Tunisie ?

Ce n’est pas tout ! L’allier de l’équipe nationale a frappé un rendez-vous pour la Tunisie, tout en révélant : » j’espère que la Tunisie se qualifiera pour la finale et nous l’affronterons si on aura l’occasion de se qualifier également « .

Sachant que l’équipe nationale et celle de la Tunisie sont les meilleures sélections jusqu’à présent et sont fortement qualifiées pour la finale, avec un début parfait lors de leur premier match.

Pour rappel, l’Algérie a écrasé le Soudan avec quatre buts contre zéro, ce mercredi 21 novembre, dans un match entrant dans le cadre de la Coupe Arabe, déroulée au Qatar. Notons que la prochaine confrontation est prévue contre le Liban.