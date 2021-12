Coupe Arabe. Algérie – Maroc : ce qu’a dit Bougherra sur le match

24 heures seulement nous sépare du match Algérie-Maroc, en quarts de finale de la Coupe arabe actuellement organisée par la Fifa au Qatar. Une rencontre assez particulière, tant attendu par le public sportif des deux pays rivaux.

Après avoir vaincu les Pharaons, l’équipe nationale A’ fera face demain, samedi 10 décembre à 20h00 (heure algérienne), aux Lions de l’Atlas. Le match qui se déroulera au Stade Al Thumama, sera diffusé notamment sur beIN Sport 1 arabe HD et beIN Sport 2 arabe HD.

Le sélectionneur national, Madjid Bougherra devra réussir ce défi, face à une équipe qu’il a qualifié de « performante ». Le Maroc est effectivement favori de la compétition avec des chiffres importants (9 buts, 0 but encaissé, 3 victoires en 3 matches).

Bougherra s’exprime à la veille de la rencontre

Animant une conférence de presse aujourd’hui, à la veille de ce derby maghrébin, le coach des Fennecs a livré quelques détails quant à ses aspirations, l’état des joueurs et l’avantage de l’équipe adverse.

Selon Madjid Bougherra, « L’équipe marocaine est performante depuis plusieurs années avec Houcine Ammouta à sa tête… Ils n’ont pas concédé de but depuis le depuis de cette Coupe Arabe… tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon match ».

« Bien qu’ils soient meilleurs sur le plan physique…. C’est l’esprit de sacrifice et la Grinta qui feront la différence « , a-t-il précisé, avant d’ajouter « il n’y a pas de pression et on a confiance en nos capacités de réussir ».

En ce qui concerne l’état physique de son équipe, Madjid Bougherra a indiqué que « Djamel Belamri n’est pas prêt, et on attend encore que le rapport du médecin pour trancher sur sa participation« . En conclusion, il a estimé que « le plus important dans ce genre de derby, c’est la victoire et la qualification quelle que soit la manière de jouer «