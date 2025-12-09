Coupe Arabe 2025 : Petkovic demande à Bougherra la titularisation d’un joueur

Mohamed-Amine Tougaï devrait être aligné parmi le onze de départ ce soir face à l’Irak. C’est le sélectionneur national Vladimir Petkovic qui a demandé à son homologue des A’, Madjid Bougherra, d’utiliser le défenseur de l’Espérance de Tunis afin de le voir à l’œuvre.

Selon nos confrères d’El-Khabar, selon une source digne de foi, Bougherra a décidé d’aligner le défenseur Mohamed-Amine Tougaï, absent des deux premières rencontres cface au Soudan et au Bahreïn, sur recommandation de Petkovic. Ce dernier, voudrait voir à l’œuvre le joueur. Dans un match d’un grand enjeu, ce sera la meilleure façon pour l’évaluer en perspectif de le convoquer pour la Coupe d’Afrique des nations-2025, à quelques jours seulement de communiquer la liste finale des 27 joueurs retenus pour la compétition continentale.

« Bougy » a répondu favorablement au technicien bosniaque, ajoute la même source. Ainsi, le défenseur de l’Espérance de Tunis devrait débuter comme titulaire contre l’Irak pour composer la charnière centrale avec Achraf Abada, ou, le cas échéant, entrer en cours de jeu à la place d’Abdelkader Bedrane. Ceci d’autant que le joueur avait lui-même exprimé son mécontentement après son absence lors des deux premières journées, soulignant que la Coupe arabe — qu’il avait remportée en 2021 — constitue une étape importante pour convaincre le staff technique et prouver qu’il mérite de retrouver l’équipe première.

D’autres changements en vue

Toujours dans le contexte des changements que devrait opérer Madjid Bougherra lors du match de ce soir, ce dernier envisagerait d’exempter Sofiane Bendebka. Averti lors des deux premiers matchs, le milieu de terrain d’Al-Fatah n’aura pas droit à l’erreur. S’il va cumuler un troisième carton jaune, ce serait synonyme d’une suspension automatique pour le match du quart de finale. Il devrait être remplacé au milieu de terrain par le cœur battant de l’USM Alger, Zakaria Draoui.

Les blessures obligent également Bougherra à opérer d’autres modifications : comme annoncé précédemment, Amir Sayoud et Noufel Khacef sont forfaits. Ils seront respectivement remplacés par Yacine Brahimi et Houari Baouche.

Merezigue débarque à Doha

Par ailleurs, la délégation nationale à Doha a enregistré hier soir l’arrivée de Houssameddine Merezigue. Cependant, le milieu de terrain de la Dynamo Makhatchkala ne figurera pas dans la liste des joueurs concernés par le match face à l’Irak en raison de son arrivée tardive et de son manque de préparation.

