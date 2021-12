Coupe arabe 2021 : résumé et buts du match Algérie – Qatar

Lors d’une rencontre enflammée, entrant dans le cadre des demi-finales de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, les Verts ont pu offrir à leurs supporters une sacrée victoire face à leurs homologues du pays organisateur de cette compétition.

C’était une soirée dont se souviendront tous les Algériens. Les protégés de Bougherra ont fait un grand match sur la pelouse du Stade Al-Thumama, où ils ont célébré leur qualification en finale de la Coupe Arabe. Ces derniers seront opposés à la Tunisie, après une victoire de 2-1, contre l’équipe qatarie.

Une rencontre marquée par « une domination algérienne »

La première mi-temps s’est lancée plutôt équilibrée, avec une défense de fer et une forte attaque de la part des deux équipes adverses.

Cherchant la victoire à tout prix, les Fennecs ont pu donner leur sueur froide au public sportif qatari, estimé à quelque 35 000 supporters, venus soutenir leur équipe à domicile.

Et voilà la première partie du jeu achevée avec un nul (0-0), et ce, malgré le grand jeu d’équipe et la haute performance présentée par les Verts et les Qataris. Les joueurs se sont donnés à fond afin de rassurer leurs publics avec au moins un but, mais en vain.

Quant à la deuxième mi-temps, elle n’a fait que confirmer la domination algérienne. Après plusieurs occasions ratées par l’attaquant Baghdad Bounedjah et ses coéquipiers, ces derniers ont finalement été récompensés sur une action beaucoup moins construite.

En fait, et grâce à un corner dangereux de Yacine Brahimi, le ballon a atterri dans les pieds du défenseur Djamel Benlamri. Celui-ci a réussi à tromper le gardien de but Saad Al Sheeb, trop avancé, pour ouvrir le score à ses coéquipiers, en inscrivant le tout premier but des Fennecs face au Qatar, à la 59′ minute.

Un arbitrage hors du commun : 18 minutes de temps additionnel !

Les 90 minutes officielles du jeu sont terminées ! Un grand « ouf » de soulagement se lisait sur les visages des joueurs algériens, mais une grande peine se lisait sur leurs adversaires qataris.

Cependant, l’arbitre de ce match a généreusement accordé neuf minutes de temps additionnel, pour finalement laisser jouer 19 minutes au-delà du temps réglementaire, du jamais vu lors de cette compétition arabe !

Un geste qui a suscité le mécontentement des Verts, de leur sélectionneur Bougherra, mais aussi des supporters algériens, qui n’ont trouvé aucune logique pour cette décision de l’arbitre.

Les joueurs qataris ont pu égaliser le score lors dudit temps, précisément à la 90+7e. Une égalisation qui n’était pas au goût du maestro algérien Youcef Belaili.

Habitué à être décisif, notamment lors des grands matchs, Belaili est venu au secours des Algériens, en inscrivant un penalty, d’abord provoqué par Yacine Brahimi, à la 90+17e, quelques jours après son but héroïque contre le Maroc.

Après en avoir ajouté une minute de plus, l’arbitre a enfin décidé de libérer les Algériens, épuisés moralement et physiquement par cette rencontre avec 18 minutes de temps additionnel.

Sur ce, les Fennecs ont garanti leur qualification à la finale, où ils vont faire face aux Aigles de Carthage, à Al-khor. Sachant que ces derniers se sont défaits de l’Égypte à la dernière seconde du temps réglementaire (1-0), un peu plus tôt dans l’après-midi de ce mercredi 15 décembre.