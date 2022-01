Coupe Arabe 2021 : Lekjaa revient sur le match Algérie – Maroc

Il n’est secret pour personne que les Fennecs d’Algérie ont présenté une haute performance, mais aussi un grand jeu d’équipe et un niveau très élevé lors de la Coupe Arabe 2021, au Qatar. Une performance qui a été récompensée par le couronnement de ces derniers par le prestigieux titre des Champions Arabes.

Toutefois, certaines personnes ne semblent pas pouvoir accepter cette victoire de Youcef Belaili et ses coéquipiers, largement méritée, ni la défaite de leurs sélections face à l’Algérie.

C’est d’ailleurs le cas de Fouzi Lekjaa, le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football. Invité d’une chaine marocaine, ledit responsable a déclaré que la sélection marocaine de la Coupe Arabe n’a regroupé que les joueurs locaux.

» Notre équipe nationale était composée que de joueurs locaux. C’est un choix. On a donné la chance à ces joueurs. Contrairement à l’Algérie, qui a connu la présence de plusieurs footballeurs de l’équipe A dans sa sélection, dont Houcine Benayada, Rais M’bolhi, Djamel Benlamri, Youcef Belaili, Yacine Brahimi, Baghdad Bounedjah et Sofiane Bendebka « , a-t-il lancé.

» L’équipe algérienne ne manquait que de Riyad Mahrez et Ismael Bennacer. Et voilà leur sélection A complétée « , a ajouté Lekjaa.

» L’Algérie a regroupé 80% de ses joueurs de l’équipe A » (Lekjaa)

Ainsi, Fouzi Lekjaa a fait savoir : » nous avons été éliminés avec des tirs aux buts contre une équipe qui regroupait 80% de joueurs de sa sélection A « .

» Nos footballeurs n’ont pas pu bien jouer sous la haute pression du match contre l’Algérie. Ils n’ont donné que 30 ou 40 % de leur performance « , a-t-il révélé.

En outre, le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas manqué à ajouter que même les autres équipe africaines, à savoir l’équipe tunisienne et égyptienne ont joué avec leurs footballeurs de la sélection A, contrairement à celle de son pays.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que l’Algérie a affronté le Maroc en quarts de finale de la Coupe arabe 2021 au Qatar. Une rencontre marquée par un incroyable but du maestro Youcef Belaili, qui a signé le 2e but des Verts dans les filets de l’équipe adverse grâce à une frappe historique de plus de 40 mètres (102′ minute), marquant ainsi l’histoire des derbies entre les deux équipes maghrébines.