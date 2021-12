Coupe Arabe 2021 : le vibrant message de Belmadi aux Fennecs

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’, Madjid Bougherra, a réussi à faire de ses jeunes joueurs une équipe de footballeurs talentueux, qui ont pu, malgré leur petite expérience, briller lors de toutes les rencontres de la Coupe Arabe 2021.

La haute performance et le grand niveau de ces derniers présenté lors dudit tournoi, s’est soldé par un couronnement tant mérité, du prestigieux trophée de cette compétition arabe.

À cet effet, le sélectionneur de l’équipe première, Djamel Belmadi, n’a pas manqué à féliciter les héros de Qatar 2021 et faire l’éloge de ces brillants footballeurs.

Dans un message publié dans le site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF), Djamel Belmadi a remercié et félicité les Fennecs, de leur incroyable exploit.

» À travers ce présent message, je tiens à présenter mes sincères remerciements et félicitations à la sélection nationale qui a amplement mérité ce trophée, à commencer par les joueurs qui ont fait preuve d’application et d’abnégation sur le terrain tout en long de cette épreuve relevée et face à des adversaires coriaces « , lit-on dans ledit message.

Belmadi remercie particulièrement les joueurs de la sélection A

Ainsi, le « Ministre du Bonheur » a adressé des remerciements particuliers aux joueurs de l’équipe première, dont Djamel Benlamri, Baghdad Bounedjah, Rais M’bolhi et Youcef Belaili, pour leur aide apportée à leurs jeunes coéquipiers.

» Chapeau aux principaux acteurs que sont les joueurs, notamment les cadres expérimentés qui se sont impliqués amplement et ont encadré en véritables leaders leurs jeunes coéquipiers « , a écrit Belmadi.

Dans le même sillage, Djamel Belmadi a également remercié le staff technique : » mes remerciements et mes félicitations au staff technique avec à sa tête Madjid Bougherra pour le gros travail réalisé « .

Par ailleurs, le coach a dédié, dans son message, le titre de la Coupe Arabe 2021 au peuple algérien : » ce titre plus que prestigieux, est dédié au peuple algérien, d’est en ouest, et du nord au sud, à notre diaspora à l’étranger, mais aussi à nos supporters qui se sont déplacés de partout pour venir au Qatar soutenir notre sélection « .