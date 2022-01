La Coupe Arabe 2021 au Qatar était marquée par la haute performance des Fennecs d’Algérie, notamment un certain Youcef Belaili, qui n’a cessé de briller tout au long de la compétition arabe.

Ce tournoi a également été marqué par une scène qui a fait l’objet d’une grande polémique sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, mais aussi qui a fait la Une de nombreux médias.

Il s’agit en effet, d’une certaine dispute, lors du match de la finale, qui a opposé l’équipe nationale a son homologue tunisienne, entre les deux joueurs, Houcine Benayada et Hannibal Mejbri.

» Maintenant, c’est une scène du passé » (Hannibal)

Aujourd’hui, le joueur tunisien de Manchester United est revenu sur la scène, et il a déclaré à la presse : » ce qui s’est passé en dehors du terrain, c’est qu’il est venu me voir. On a discuté et s’est excusé et je me suis même m’excuser « .

Dans le même sillage, le milieu de terrain a ajouté : » les Algériens ce sont nos frères. J’ai de très bons amis Algériens. On sait ce qu’il y a entre ces derniers et les Tunisiens. Une relation qu’on ne peut pas décrire. »

» Donc y a rien du tout. Maintenant, c’est une scène du passé et on va se revoir à la CAN « , a conclu Hannibal Mejbri.

Pour rappel, l’Algérie a affronté la Tunisie en finale de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, qui s’est soldée par une sacrée victoire des Verts avec un score de deux buts contre zéro.