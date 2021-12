Coupe arabe 2021 : Bouguerra rend hommage « à ses joueurs »

À l’issue de l’ultime rencontre de la Coupe arabe FIFA 2021, remportée par l’Algérie, le sélectionneur de l’équipe nationale A’ Madjid Bouguerra a rendu un vibrant hommage à ses joueurs « qui ont fait un grand tournoi ».

Après avoir laissé sa joie exploser à l’ultime coup de sifflet, lui permettant de réaliser son premier trophée en tant qu’entraineur, Madjid Bouguerra a affirmé que « les joueurs ont fait un très bon match ».

D’ailleurs, il estime que son groupe mérite bien cette coupe, car la compétition était très rude. « On le mérite, car on a joué contre de grosses équipes », a-t-il déclaré. En outre, il n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à ses joueurs.

« Je suis fier de mes joueurs. Les supporters et tout le pays doivent être fiers des joueurs qui ont fait un grand tournoi. Je suis fier de mes joueurs et de remporter ce titre. On aime les fans, on a joué pour eux. Alhamdulillah ! », a-t-il lâché.

Auteur d’un parcours sans faute depuis l’entame de cette 10e édition de la Coupe arabe, les protégés de Madjid Bougherra ont cru en leurs possibilités et qualités pour arriver jusqu’en finale et soulever le trophée.

Trois aux autres distinctions pour les hommes de Bouguerra

Dans le podium des meilleurs joueurs de la Coupe arabe FIFA 2021, deux joueurs de l’équipe nationale se partagent les deux premières places. En effet, il est élu meilleur joueur de la compétition alors que son coéquipier Youcef Belaïli est classé dans la seconde place.

Autre distinction pour les hommes de Madjid Bouguerra ; le Gant d’Or de la Coupe arabe remporté par le gardien de but Ouahab Rais M’Bolhi. Désigné auparavant « Homme du match », notamment face au Maroc, le capitaine de l’équipe algérienne A’, Raïs M’Bolhi est élu meilleur gardien de la Coupe arabe 2021.