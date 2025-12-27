Coup dur pour Ferhat Mehenni : son fils rejette ses idées et le désavoue publiquement

Aghour Mehenni, fils de Ferhat Mehenni, président du mouvement terroriste « MAK », s’est exprimé ce vendredi sur la chaîne publique Canal Algérie dans une intervention qui a suscité de nombreuses réactions. Dans un ton calme mais chargé d’émotion, il a tenu à se démarquer clairement des positions et des actes de son père, tout en réaffirmant son attachement profond à l’Algérie et à son unité.

Au cours de cet entretien, Aghour Mehenni a expliqué que sa prise de parole répond avant tout à une volonté personnelle : préserver l’honneur de sa famille. Il a souligné que les choix politiques et idéologiques de son père ne le représentent pas et ne reflètent en rien ses propres convictions.

« Mon père a ses idées et j’ai les miennes », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de dissocier les trajectoires individuelles au sein d’une même famille.

Aghour Mehenni se démarque des positions de son père et réaffirme son attachement à l’unité nationale

Visiblement ému, le jeune homme est également revenu sur l’héritage historique de sa famille, affirmant sa fierté quant à la contribution de certains de ses membres à la guerre de Libération Nationale. Pour lui, cet héritage constitue un socle moral important, incompatible avec toute forme de division ou de remise en cause de l’unité du pays.

Il a rappelé que l’Algérie s’est construite dans le sacrifice et la solidarité entre ses enfants, quelles que soient leurs origines régionales.

Aghour Mehenni n’a pas caché l’impact qu’ont eu, au fil des années, les prises de position et les comportements de son père sur sa vie et sur celle de ses frères. Il a évoqué une enfance et une jeunesse marquées par cette situation, soulignant les difficultés humaines et sociales qu’elle a pu engendrer. Toutefois, il a précisé que ces expériences l’ont conforté dans son rejet de toute idéologie fondée sur la rupture et l’exclusion.

Des souvenirs sans divisions régionales

Dans la dernière partie de son intervention, Aghour M’henni a partagé des souvenirs de sa jeunesse, notamment de ses années passées avec des amis. Il a raconté des moments vécus en Kabylie avec des amis originaires d’Oran, de Tlemcen ou encore de Ghazaouet.

« On n’a jamais fait de différence entre nous », a-t-il affirmé, ajoutant que les clivages régionaux ne faisaient pas partie de son quotidien et qu’il ne les aurait découverts que plus tard, à travers les discours politique.

À travers cette prise de parole, Aghour M’henni a souhaité adresser un message clair : celui d’un citoyen attaché au vivre-ensemble, à l’unité nationale et au respect de l’histoire collective de l’Algérie, tout en affirmant son droit à des convictions personnelles, indépendantes de celles de son père.