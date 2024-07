Coup dur pour Cyril Hanouna et TPMP : l’Arcom retire la fréquence télé de C8

L’Arcom, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en France, a opté pour la méthode forte et a acté le retrait des fréquences TNT des chaînes NRJ 12, mais aussi de C8, connue pour les dérapages de son animateur vedette Cyril Hanouna.

En effet, suite à la décision de l’Arcom, rendu public dans la matinée de ce mercredi, les chaînes C8 et NRJ 12 n’ont pas été retenues pour la réattribution des chaînes de télévision diffusées via la TNT.

Le gendarme de l’audiovisuel a rendu sa décision. L’Arcom a dévoilé, dans un communiqué, la liste des chaînes de télévision retenues pour la réattribution de quinze fréquences TNT. Après avoir auditionné les représentants de vingt-quatre projets, l’autorité de régulation de l’audiovisuel a retenu les candidatures de TF1, TMC, TFX et LCI. En revanche, C8 et NRJ 12 ont été écartées de cette liste.

Sanctionnée à de nombreuses reprises par l’Arcom, C8 n’a jamais tenu compte de ces sanctions infligées par le régulateur et a toujours échappé à ses obligations. Avec plus de 7.6 millions d’euros d’amendes cumulées en raison des multiples dérapages de l’animateur de la célèbre émission “Touche pas à mon poste“, en l’occurrence Cyril Hanouna, la chaîne de télévision se voit rejeter sa candidature pour les quinze fréquences arrivant à échéance en 2025.

De son côté, la chaîne d’information de Vincent Bolloré, CNews, a été retenue par l’Arcom pour le renouvèlement de sa fréquence en 2025.

Par ailleurs, l’Arcom a justifié sa décision par “l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de l’impératif prioritaire de pluralisme“. Lors de cette audition, les dirigeants de la chaîne de télévision C8 se sont engagés à diffuser la célèbre émission “Touche pas à mon poste“, avec un différé de 45 minutes pour éviter de nouveaux débordements.

De son côté, Cyril Hanouna, l’animateur de cette émission, ne s’est pas encore exprimé sur ce retrait. Malgré cette décision qui constitue un coup dur pour l’animateur et son émission, Hanouna pourrait toujours exercer sur une autre chaîne ou un autre média.

Coucou les chéris, après un long brainstorming et en accord avec @PascaledeLaTour la formule de paf et le nom vont changer. On vous proposera donc sur @C8TV dès la rentrée un continu inédit tjs présentée par l excellente Pascale juste avant @TPMP je vous embrasse fort ❤️

— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 22, 2024