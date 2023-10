Coup d’envoi du SILA 2023 : dispositif spécial de l’ETUSA pour transporter les visiteurs

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé la mise en place d’un dispositif spécial pour assurer le transport des visiteurs vers le palais des expositions des Pins maritimes (SAFEX) dans le cadre du Salon international du livre d’Alger (SILA). Cette initiative vise à faciliter les déplacements vers le centre des expositions et contribuer au succès de cet important évènement culturel.

En effet, dans le cadre de la 26ème édition du Salon international du livre qui se déroule à Alger du 26 octobre au 4 novembre 2023, l’ETUSA a mis en place des navettes spéciales vers le palais des expositions. Ces navettes seront opérationnelles quotidiennement à partir de vendredi de 9h00 à 22h30.

Plusieurs stations seront desservies par ces navettes, dont le 1er Mai, Place Audin, Place des Martyrs, Ben Aknoun, Kouba, Chevalley, Sidi Abdallah, Rouiba, Eucalyptus et Baraki. Ainsi, les visiteurs auront la possibilité de rejoindre facilement le palais des expositions en utilisant les transports en commun.

L’ETUSA a mis en place ce dispositif spécial afin de garantir un service de qualité aux visiteurs du Salon international du livre d’Alger. En facilitant les déplacements vers le palais des expositions, l’ETUSA contribue à la réussite de cet évènement culturel majeur.

Plus de 1260 exposants au SILA 2023

Le Salon international du livre d’Alger est un évènement incontournable pour les amoureux de la lecture et de la culture. Cette 26ème édition promet d’être riche en découvertes et en rencontres littéraires. De nombreux écrivains, éditeurs et lecteurs se retrouveront pour échanger et partager leur passion pour les livres.

Le 26e Salon international du livre d’Alger (Sila) ayant lieu du 25 octobre au 4 novembre prochain, avec la participation de 1265 exposants de 47 pays, dont 283 algériens, selon un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

les organisateurs avaient annoncé que « le continent africain sera l’invité d’honneur de cette édition », avec un programme axé sur le thème « Livre et numérisation », et comprenant 40 rencontres littéraires et conférences animées par des figures culturelles nationales et étrangères.