Coup d’envoi du scrutin présidentiel 2024 : Voter sans la carte d’électeur, c’est possible

Algérie, le 07 septembre 2024 – L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, ce samedi, une nouvelle importante pour tous les électeurs algériens : ceux qui ne possèdent pas de carte d’électeur pourront tout de même exercer leur droit de vote lors des élections présidentielles anticipées qui se tiennent aujourd’hui, le 7 septembre 2024.

Dans son communiqué publié ce matin, l’ANIE a précisé que le vote se déroulera dans les bureaux de vote où chaque électeur est inscrit. Pour cela, il suffira de présenter un document d’identité valide, que ce soit

Une carte d’identité nationale ,

, Un permis de conduire

Ou un passeport.

🟢 À LIRE AUSSI : Présidentielle 2024 : transport gratuit dans la wilaya d’Alger le jour du vote

Le communiqué a également indiqué que pour connaître son centre et bureau de vote, les électeurs peuvent vérifier l’inscription de leur nom sur la liste électorale de leur commune en accédant à la plateforme électronique de l’autorité nationale indépendante des élections « Ayna Antakhib” (Où voter) via le lien suivant :

https://services.ina-elections.dz/orientation

Cette initiative vise à garantir que chaque voix compte et que tous les citoyens puissent participer pleinement à ce moment crucial.

Élections présidentielles 2024 : Comment utiliser la plateforme de l’ANIE ?

Pour utiliser la plateforme de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), il suffit de cliquer sur le lien fourni. L’électeur sera alors dirigé vers la page de la plateforme, où un formulaire apparaîtra.

Il est essentiel que l’électeur remplisse ce formulaire avec ses informations personnelles. Cela inclut son nom et prénom (en arabe et en latin), sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa commune de résidence.

🟢 À LIRE AUSSI : Élections présidentielles 2024 : la CNIE dévoile les catégories autorisées à voter par procuration

De plus, il devra indiquer le numéro de son acte de naissance, tel qu’il figure sur son extrait de naissance ou son livret de famille, ainsi que son numéro d’identification national (NIN). Une fois ces informations saisies, il suffira de cliquer sur « suivant » pour continuer le processus.

Cette démarche vise à faciliter l’accès aux informations électorales et à garantir que chaque citoyen puisse exercer son droit de vote en toute simplicité.