Coup d’envoi du montage automobile en Algérie : Zeghdar révèle la date

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, avait révélé, hier que la signature d’une convention d’investissement entre le groupe « Stellantis » pour l’industrie automobile avec l’Agence algérienne de promotion des investissements, qualifiant cela comme étant une étape importante pour la réalisation du projet de fabrication de véhicules par l’usine italienne. En affirmant aussi que l’année 2023 marquera le lancement de montage des véhicules, camions et bus en Algérie.

Ahmed Zeghdar a déclaré, lors de la signature de l’accord au siège de l’Agence algérienne pour la promotion des investissements, que l’accord constitue l’annonce de l’achèvement d’une étape importante de la mise en œuvre du projet de fabrication de véhicules par l’usine italienne. Et ce après la signature de l’accord, le 13 octobre dernier, entre le ministère de l’Industrie et le complexe « Stellantis ».

De plus, le ministre de l’Industrie a également souligné la volonté de l’Etat de concrétiser ce projet et ce afin de développer localement le secteur de l’industrie automobile à travers de véritables projets industriels. Soulignant aussi que l’implication de l’usine italienne dans la stratégie régie dans ce domaine par l’État et son acceptation du défi représenté dans la réalisation des taux d’intégration imposés, nécessite le recrutement d’un grand nombre d’établissements industriels qui seront chargés d’approvisionner l’industrie automobile en intrants divers. Ce qui contribuera ainsi à la diversification de l’économie nationale. Et augmenter la proportion de la contribution de l’industrie au produit national brut.

Coup d’envoi du montage de véhicules, camions et bus en Algérie durant l’année 2023

En outre, il a aussi assuré que secteur industriel veille à accompagner des projets industriels réels et créateurs de richesses. Il a appelé les investisseurs industriels à se joindre à la stratégie de développement de la division de fabrication de véhicules.

Pour conclure, Ahmed Zeghdar a également indiqué la disponibilité du groupe « Stellantis » pour l’industrie automobile à entreprendre le processus de formation de la main-d’œuvre qualifiée et ce en concluant un accord de coopération dans ce domaine conformément aux dispositions du cahier de charges relatif au transfert technologique. Soulignant que « l’année 2023 sera celle du lancement effectif de l’industrie automobile, camion et bus en Algérie. Se référant au dépôt de plusieurs dossiers au niveau du ministère dans ce domaine. »