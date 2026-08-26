Coup d’envoi du championnat de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelles chaines voir les matchs ?

L’attente prend fin ce jeudi 27 août. La Ligue 1 2026-2027 ouvre ses portes avec une première journée qui met tout de suite les nerfs des supporters à rude épreuve. Au sommet de l’affiche, le MC Alger, champion sortant, accueille le MC Oran, l’un des clubs qui rêvent de bousculer la hiérarchie. Autre bonne nouvelle pour les amateurs de football local : aucune rencontre n’échappera aux téléspectateurs, la télévision nationale ayant prévu de retransmettre l’ensemble des matchs de cette entame de saison.

Le choc des Mouloudias lance la Ligue 1 2026-2027

Le duel entre le MCA et le MCO résume à lui seul l’enjeu de cette reprise. Les Algérois abordent l’exercice avec l’étiquette de favoris et la pression qui va avec, tandis que les Oranais veulent immédiatement signaler leurs ambitions. Un premier test grandeur nature pour les deux formations.

Deux autres rendez-vous retiennent l’attention dès le week-end d’ouverture. À Khenchela, l’USMA se déplace sur un terrain rarement accueillant, alors que le CR Bélouizdad ira défier l’ASO Chlef. Les deux rivaux algérois, qui s’étaient retrouvés lors de la finale de la Coupe d’Algérie disputée au stade Nelson Mandela, démarrent donc loin de leurs bases.

La JS Kabylie, elle, entame face au MB Rouissat. Les Canaris savent que chaque point compte dans un championnat où les confrontations avec le Mouloudia d’Alger continuent d’alimenter une rivalité vieille de plusieurs décennies.

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Les promus veulent réussir leur entrée dans le championnat d’Algérie

Trois clubs découvrent ou retrouvent l’élite cette saison. Le CR Témouchent, la JS El-Biar et l’US Biskra ont tous la chance de débuter devant leur public, un avantage qu’ils comptent bien exploiter pour éviter un départ raté.

La tâche ne sera pourtant pas simple. Le CSC, l’Olympique Akbou et la JS Saoura viennent respectivement défier ces nouveaux venus, avec l’intention d’exploiter le manque d’expérience des néo-promus à ce niveau. Historiquement, les clubs fraîchement montés jouent une bonne part de leur maintien sur ces premières semaines, où la confiance se construit ou se fissure.

À Sétif, l’Entente lance officiellement le bal en recevant l’ES Ben Aknoun. Un match d’ouverture qui servira de baromètre pour un club toujours attendu dans le haut du tableau.

La télévision nationale diffuse toute la première journée de Ligue 1

Le dispositif retenu par l’EPTV, qui avait déjà frappé fort en assurant la diffusion des rencontres des Verts au Mondial, couvre l’intégralité des huit affiches. Les téléspectateurs pourront suivre chaque rencontre sans abonnement, réparties entre TV6, la chaîne terrestre, Canal Algérie, TV4 Tamazight et la plateforme web.

Jeudi, ES Sétif-ES Ben Aknoun ouvrira la soirée à 19h sur TV6, avant le grand rendez-vous MCA-MCO à 21h, proposé simultanément sur la chaîne terrestre et Canal Algérie. Le vendredi 28 août, trois matchs sont programmés : CR Témouchent-CS Constantine à 19h sur TV6, US Biskra-JS Saoura à la même heure via la chaîne web, puis JS El-Biar-Olympique Akbou à 21h sur la terrestre et TV4.

Le reste du programme réserve un début d’après-midi animé, avec USM Khenchela-USM Alger à 17h et ASO Chlef-CR Bélouizdad à 19h, les deux sur TV6. La soirée se conclut par JS Kabylie-MB Rouissat à 21h, en direct sur la chaîne terrestre et TV4 Tamazight.

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