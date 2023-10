Coup d’envoi des marches en soutien à la Palestine dans toute l’Algérie (Photos et vidéo)

Des marches populaires massives ont commencé aujourd’hui, le jeudi 19 octobre 2023 dans différentes wilayas du pays pour soutenir la Palestine et dénoncer l’agression barbare contre la bande de Gaza.

En effet, Mustapha Hidaoui, président du Conseil suprême de la jeunesse, a confirmé jeudi qu’il y avait eu une forte participation dès les premières heures des différents segments de la société jusqu’au point de départ de la marche de la capitale pour soutenir la Palestine sur la place du 1er mai à Alger.

Dans une déclaration à Radio One, il a salué ce que l’Algérie voit à travers le pays, alors que les échos indiquent des foules massives au niveau des 58 wilayas avant le début des marches de soutien à la Palestine. La position du peuple algérien sur la question et renforce sa solidarité avec ce à quoi le peuple est exposé : les Palestiniens face au génocide et au déplacement.

De son côté, la page officielle de la wilaya d’Alger a publié des photos des premières foules de différentes tranches d’âge arrivant place du 1er mai à Sidi M’hamed, pour soutenir la cause palestinienne et participer à la marche de solidarité avec le peuple palestinien prévue aujourd’hui. , à partir de onze heures du matin, 11h00 du matin.