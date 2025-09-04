Coup d’envoi de la 4e édition de l’IATF : Tebboune préside la cérémonie d’ouverture au CIC

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a inauguré jeudi la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) au Centre international des conférences d’Alger. Cet événement majeur, qui se déroule du 4 au 10 septembre, rassemble des délégations de 140 pays et plus de 2.000 entreprises, dont 200 algériennes.

Avant le début de l’événement, le président de la République a accueilli les dirigeants et les chefs de délégations participant à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025). Au terme de la cérémonie d’accueil, Tebboune a pris une photo-souvenir avec l’ensemble des présents.

Discours d’ouverture et perspectives économiques

L’ancien président du Nigeria et président du conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine, Olusegun Obasanjo, a prononcé un discours lors de l’ouverture de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025).

Dans son allocution, Obasanjo a souligné que cette quatrième édition représente une étape cruciale dans le développement économique et commercial du continent. Il a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sa coopération avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Commission de l’Union africaine et le secrétariat de la Zone de libre-échange africaine.

« La vision du président Tebboune concernant le renforcement du développement économique et commercial en Afrique, particulièrement dans les domaines de l’énergie, la technologie et l’innovation, reflète une véritable ambition pour la renaissance du continent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Foire commerciale intra-africaine s’est imposée au fil des années comme le rendez-vous le plus important pour le commerce et l’investissement sur le continent. Elle est devenue un symbole d’unification des efforts et de construction d’une puissance économique et commerciale transfrontalière.

44 milliards de dollars d’accords attendus

Alger accueille du 4 au 10 septembre la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), un événement majeur placé sous le slogan « Passerelle vers de nouvelles opportunités ». Cet évènement d’envergure réunit des délégations de 140 pays et plus de 2.000 entreprises, dont 200 entreprises algériennes.

L’événement, qui attend environ 35.000 visiteurs professionnels, devrait générer des accords commerciaux et d’investissement d’une valeur estimée à 44 milliards de dollars. Cette édition est le fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs majeurs du continent : l’Algérie, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Commission de l’Union africaine et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cette foire représente une opportunité unique pour renforcer les échanges commerciaux intra-africains et stimuler les investissements sur le continent. Le programme, riche en thématiques et activités diverses, vise à créer des synergies entre les différents acteurs économiques africains et internationaux présents à l’événement.

