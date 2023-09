Coup d’envoi de la 2ème édition de la Foire de la rentrée scolaire à la SAFEX

En en effet, en prévision de la rentrée scolaire 2023/2024, la Safex organise, sous l’égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, la deuxième édition de la Foire de la rentrée scolaire « L’EMSID », du 05 au 20 septembre 2023, au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, avec pour slogan « Tous pour l’élève ».

Ce même communiqué précise que cette foire se veut « un espace commercial qui met à disposition des familles des affaires scolaires et des livres au profit des élèves à des prix compétitifs et raisonnables ».

De plus, cet événement verra la participation d’une quarantaine d’exposants, dont des écoles de soutien et de langues, des entreprises de fournitures bureautiques, ainsi que des opérateurs activant dans le domaine des affaires scolaires et des livres, qui viendront présenter leurs produits et les proposer directement à la vente.

Divers espaces de loisirs, de lecture et de coloriage ainsi que des ateliers d’enseignement de langues sont prévus durant la 2e édition de la foire « L’EMSID » qui recevra les visiteurs de 10 heures à 19 heures, conclut le communiqué de la SAFEX.

La date de la rentrée scolaire 2023 enfin fixée

La date de la rentrée scolaire 2023-2024, qui avait suscité de très nombreuses interrogations auprès des élèves mais aussi de leurs parents, et ce, en raison de l’opacité qui tournait depuis des semaines autour de cette dernière, a enfin été dévoilée hier, et coïncidera avec le 19 du mois en cours. En effet, la date de la rentrée de cette année a été officiellement fixée par le ministère de l’Éducation nationale pour le mardi 19 septembre 2023.