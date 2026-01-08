Coup de théâtre sur le marché noir des devises en Algérie : l’euro dépasse les 280 dinars

Après avoir enregistré une relative accalmie vers la fin de l’année 2025, le marché parallèle des devises en Algérie connaît de nouveau une tendance haussière. Depuis le début de la semaine, l’euro est reparti à la hausse, franchissant à nouveau la barre symbolique des 280 dinars algériens, signe d’une pression persistante sur la monnaie nationale.

Au Square Port-Saïd, principal baromètre du marché informel des devises, l’euro s’échange actuellement contre 281 dinars algériens, soit près de 28 100 dinars pour 100 euros. Une valeur en nette progression par rapport aux niveaux observés ces dernières semaines. Le dollar américain suit la même dynamique haussière. Le billet vert se négocie désormais autour de 238 dinars algériens sur le marché noir, confirmant une reprise de la demande pour les principales devises étrangères.

Facteurs de la hausse des devises

Cette nouvelle hausse de l’euro et du dollar est principalement attribuée à un regain de la demande, bien que les raisons exactes de cette pression restent difficiles à identifier à ce stade. Plusieurs facteurs peuvent toutefois être avancés. Les besoins liés aux voyages, aux importations informelles, ainsi qu’aux transferts de fonds à l’étranger constituent traditionnellement des sources de demande accrues sur le marché parallèle. À cela s’ajoute la spéculation, caractéristique structurelle du marché noir des devises, qui amplifie souvent les mouvements haussiers.

Les cambistes informels évoquent également un effet d’anticipation, certains opérateurs préférant se positionner à l’achat dans l’attente de nouvelles fluctuations ou d’éventuelles restrictions, ce qui contribue à tendre davantage le marché. Cette situation entretient un climat d’incertitude et alimente la volatilité des cours en dehors des circuits officiels.

Contraste avec le marché officiel

À l’inverse, le marché officiel demeure parfaitement stable. Les dernières cotations publiées par la Banque d’Algérie ne font état d’aucun changement notable. Selon les taux de change en vigueur ce lundi 5 janvier, l’euro est coté à 152,09 dinars algériens, tandis que le dollar américain s’établit à 129,57 dinars. Des niveaux inchangés depuis le début de l’année, traduisant la volonté des autorités monétaires de préserver la stabilité du dinar dans le cadre du régime de change administré.

Ce contraste persistant entre marché officiel et marché parallèle continue de poser la question de la régulation du change en Algérie. En attendant, l’évolution des devises sur le marché informel reste étroitement surveillée, tant par les opérateurs économiques que par les citoyens, en raison de son impact direct sur les prix et le pouvoir d’achat.