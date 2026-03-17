Coup de théâtre : la CAF retire la CAN 2025 au Sénégal et l’attribue au Maroc !

Un véritable séisme vient d’ébranler le football africain. La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui semblait avoir livré son verdict sur le terrain, connaît un rebondissement aussi spectaculaire que controversé. Initialement sacré, l’équipe du Sénégal se voit finalement retirer son titre au profit du Maroc, suite à une décision du Jury d’Appel de la Confédération africaine de football.

Au cœur de cette affaire, une finale houleuse marquée par des incidents majeurs. Les Lions de la Teranga avaient quitté la pelouse en signe de protestation avant de revenir quelques minutes plus tard, dans un climat extrêmement tendu. Cette interruption est intervenue juste avant un penalty accordé au pays hôte, finalement manqué par Brahim Diaz. Malgré ces événements, la CAF avait dans un premier temps validé la victoire du Sénégal, après avoir ouvert une enquête sur les incidents.

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Le Maroc obtient gain de cause

Mais le Maroc n’a jamais accepté cette décision. La Fédération royale marocaine de football a introduit un recours auprès des instances compétentes, contestant le déroulement de la rencontre et les circonstances ayant entouré les événements. Après examen du dossier, le Jury d’Appel a finalement tranché en faveur du Maroc. Le verdict est tombé ce soir.

En effet, et en application de l’article 84 du règlement de la CAN, la CAF a décidé de déclarer le Sénégal forfait lors de cette finale. Le match est ainsi homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, ce qui revient à attribuer officiellement le trophée aux Lions de l’Atlas.

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Une polémique qui embrase le continent

Cette décision radicale suscite une vive polémique à travers le continent. De nombreux observateurs dénoncent un verdict injuste et une gestion chaotique du dossier par l’instance dirigeante du football africain. Pour beaucoup, cette affaire porte un nouveau coup à la crédibilité de la CAF, déjà fragilisée par des controverses à répétition ces dernières années.

Au-delà du simple résultat sportif, c’est toute l’image du football africain qui se retrouve entachée. Entre décisions contestées, recours tardifs et manque de clarté, la CAN 2025 restera sans doute comme l’une des éditions les plus polémiques de l’histoire. Reste à savoir maintenant si le Sénégal va saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour conserver son trophée.

Pour rappel, et lors du premier verdict, le Jury disciplinaire de la CAF avait prononcé plusieurs sanctions à l’issue de la finale. La sélection sénégalaise avait écopé d’une amende globale de 600 000 dollars en raison du comportement de certains supporters et membres de l’équipe. Des suspensions avaient également été infligées au sélectionneur Pape Thiaw ainsi qu’aux joueurs Elimane Ndiaye et Ismaïla Sarr. De son côté, la sélection marocaine avait été sanctionnée d’une amende de 315 000 dollars, tandis que Hakimi et Saibari avaient eux aussi écopé de suspensions disciplinaires.

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