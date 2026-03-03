Coup de massue pour les spéculateurs : Fiat Algérie instaure un système de vente en 5 étapes

Dans une démarche stratégique visant à barrer la route aux intermédiaires et aux spéculateurs, Fiat Algérie a publié une mise au point rappelant les procédures numériques obligatoires pour sécuriser les ventes.

Ce dispositif vise à garantir aux citoyens l’acquisition de véhicules dans une transparence totale et une équité absolue.

Voici les étapes clés du processus d’achat :

Inscription numérique exclusive : La procédure débute impérativement sur le site officiel de l’entreprise. Le client choisit son modèle et soumet une pré-commande en ligne.

Système d’attente équitable : Un e-mail de confirmation est envoyé au client, lui attribuant un numéro d’ordre chronologique basé précisément sur la date et l’heure de l’inscription.

: La procédure débute impérativement sur le site officiel de l’entreprise. Le client choisit son modèle et soumet une pré-commande en ligne. Système d’attente équitable : Un e-mail de confirmation est envoyé au client, lui attribuant un basé précisément sur la date et l’heure de l’inscription. Phase de fabrication et convocation : Dès que le véhicule entre en chaîne de production, le client est contacté pour se rendre chez le concessionnaire agréé.

Paiement : Le client procède à la signature du bon de commande. Le règlement s’effectue exclusivement par virement bancaire (ou par contrat de leasing). Le client remet ensuite la preuve de l’opération au concessionnaire

(ou par contrat de leasing). Le client remet ensuite la preuve de l’opération au concessionnaire Livraison : Enfin, le client est recontacté pour fixer la date de réception de son nouveau véhicule.

Ces mesures pragmatiques sont perçues comme un levier essentiel pour réorganiser le marché automobile national et protéger le consommateur final.

Mars 2026 : Le grand virage industriel avec la Fiat Grande Panda

Au-delà de l’assainissement du circuit commercial, le mois de mars 2026 s’annonce comme une date charnière pour l’industrie automobile nationale. Stellantis El Djazaïr s’apprête à lancer la commercialisation de la Fiat Grande Panda, un modèle stratégique dont la production a nécessité une montée en puissance spectaculaire de l’usine de Tafraoui (Oran). Pour relever ce défi, le site a bénéficié d’un renfort massif de ses effectifs et d’une intégration technologique accrue.

Le véritable saut qualitatif réside dans la maîtrise de l’emboutissage. Grâce à un partenariat stratégique scellé lors du dernier salon Mechanica Algeria à Oran, l’usine s’appuie désormais sur un expert local pour le ferrage et le moulage du métal.

🟢 A LIRE AUSSI : Fiat Algérie accélère l’intégration industrielle avec de nouveaux fournisseurs locaux

Cette collaboration permet de fabriquer le châssis directement sur le sol algérien, marquant une étape décisive vers une souveraineté industrielle réelle. L’ambition est claire : produire localement pour répondre à une demande nationale en pleine expansion.

Stellantis El Djazaïr ne se contente pas de fabriquer des véhicules ; l’entreprise investit dans le capital humain. Une convention d’envergure vient d’être signée avec le CFPA de Staouéli, visant à aligner la formation professionnelle sur les exigences technologiques du secteur.

Ce partenariat ne se limite pas aux mots :

Expertise partagée : Le service formation de Stellantis accompagne désormais les enseignants techniques.

Expertise partagée : Le service formation de Stellantis accompagne désormais les enseignants techniques. Modernisation pédagogique : La marque a fait don de quatre moteurs et quatre boîtes de vitesses de dernière génération pour les travaux pratiques.

Focus sur la mécatronique : Un accompagnement spécifique est mis en place pour développer cette spécialité pointue dans l’ouest d’Alger.

🟢 A LIRE AUSSI : Prix de la Fiat Grande Panda en Algérie calqué sur la France ? Stellantis répond aux spéculations

L’excellence est déjà au rendez-vous, comme en témoigne le recrutement récent de deux techniciens lauréats des Olympiades des métiers 2025. Une preuve concrète que les passerelles entre les centres de formation et les ateliers de Stellantis fonctionnent, créant ainsi une nouvelle génération de mécaniciens et d’ingénieurs algériens prêts à relever les défis de la mobilité moderne.