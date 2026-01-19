Coup de gueule d’Infantino, plainte de la FRMF, mea culpa de Thiaw… retour sur une finale controversée

La finale de la Coupe d’Afrique des nations-2025 entre le Maroc et le Sénégal restera sans doute comme l’une des plus controversées de l’histoire de la compétition. Un match au sommet, attendu par tout le continent africain, qui a malheureusement basculé dans la polémique à la suite d’incidents graves survenus dans les derniers instants de la rencontre, éclipsant en grande partie l’aspect sportif.

Alors que la Confédération africaine de football (CAF) a rapidement annoncé avoir transmis le rapport détaillé des incidents au Jury disciplinaire, tout en prévoyant des sanctions à l’encontre des auteurs, la réaction de la FIFA ne s’est pas fait attendre. Le président de l’instance mondiale, Gianni Infantino, est sorti de son silence par le biais d’un communiqué transmis à l’AFP, dans lequel il a exprimé une vive indignation face aux événements.

🟢 À LIRE AUSSI : Finale CAN 2025 Maroc – Sénégal : la CAF prévoit des sanctions

« Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et de membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport », a déclaré Infantino, rappelant que le respect des décisions arbitrales constitue l’un des fondements essentiels du football. Il a également insisté sur la nécessité de préserver l’essence du jeu, estimant que de tels agissements portent atteinte à l’image du football africain et international.

La FRMF va porter plainte à la CAF et à la FIFA

Dans la foulée, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a publié un communiqué officiel dans lequel elle a annoncé sa décision de recourir aux mécanismes juridiques prévus auprès de la CAF et de la FIFA. L’instance marocaine souhaite que les autorités compétentes statuent sur le retrait de la sélection sénégalaise du terrain, survenu après l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé valable par l’ensemble du corps arbitral.

La FRMF estime que ce retrait a eu « un effet considérable sur le déroulement normal de la rencontre et sur le moral des joueurs », soulignant que sa démarche s’inscrit dans un strict respect des règlements en vigueur. L’instance insiste sur le caractère institutionnel de sa requête, présentée comme une action visant à garantir l’application équitable des règles disciplinaires régissant les compétitions internationales.

🟢 À LIRE AUSSI : À la veille de la finale, Pape Thiaw vante l’Algérie et critique l’organisation de la CAN 2025 à Rabat

Principal accusé, Pape Thiaw fait son mea culpa

Du côté sénégalais, le sélectionneur Pape Thiaw apparaît comme le principal responsable de la situation. Selon plusieurs médias, le jeune technicien risque de lourdes sanctions pour avoir incité ses joueurs à quitter la pelouse. Conscient de la gravité de son geste, il a toutefois fait son mea culpa. « Après réflexion, je n’ai pas du tout apprécié d’avoir dit à mes joueurs de sortir. Je m’excuse pour le football », a-t-il confié au micro de beIN Sports.

Désormais, tous les regards sont tournés vers les instances disciplinaires de la CAF, appelées à trancher un dossier sensible qui pourrait laisser des traces durables dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations.

🟢 À LIRE AUSSI : La CAN 2028 attribuée au Maroc ?