Coup de gueule de l’influenceuse Wafaa Bendjemana contre les migrants subsahariens

Alors qu’ils sont de plus en plus nombreux en Algérie, le phénomène d’agressions perpétrées par les migrants subsahariens est en hausse flagrante.

Exaspérée d’être persécutée à répétition, une jeune influenceuse prend les réseaux sociaux pour se plaindre et dénoncer les faits publiquement. Elle y appelle les autorités à agir et à prendre des mesures strictes si nécessaires. Son message fait réagir la toile, qui se divise ainsi en deux parties : les détracteurs des réfugiés et les anti-racistes.

Une influenceuse algérienne pousse un coup de gueule contre les migrants subsahariens

Wafaa Bendjemanna (@wafaa__bendjemana), jeune influenceuse algérienne, a créé un véritable débat sur le réseau social Instagram en postant un coup de gueule contre les réfugiés subsahariens. Elle exprime dans une vidéo son opinion par rapport à la situation des migrants venus des pays du sud.

« Je ne veux pas passer pour une raciste, mais est-ce que ces réfugiés vont rester dans notre pays ? Ils deviennent de plus en plus agressifs, on ne va pas s’en sortir comme ça. Au début, quand ils se contentaient de mendier, ça allait. Maintenant, ils sont à deux doigts de nous passer à tabac pour deux sous ».

Intimidations et charité forcée, les migrants subsahariens ont-ils dépassé les limites ?

Au-delà de faire la manche de manière agressive, les concernés auraient également perpétré des manœuvres d’intimidation quotidiennes sur la jeune femme. En l’attrapant par le bras pour la forcer à donner l’aumône notamment, mais aussi en salissant délibérément sa voiture pour justifier un service de nettoyage payant.

Cette charité forcée, à la limite de l’agression, pousse la jeune femme dans ses retranchements, à tel point qu’elle en appelle aux pouvoirs publics pour faire cesser la situation. Un sentiment partagé par beaucoup, qui avouent ne plus se sentir en sécurité dans leur propre pays.



« Un homme est venu à mon secours l’autre jour, l’un d’entre était en train de me tirer vers lui en pleurant pour avoir de l’argent…. Dernièrement, ils ont commencé à mouiller ma voiture contre mon gré. Quand je refuse de payer pour le nettoyage, ils la laissent telle quelle. Ça m’est arrivé à plusieurs reprises ».

Réfugiés subsahariens et avenir du pays : les Algériens mitigés

Un torrent de commentaire vient s’abattre sous les publications de la jeune femme. Si certains (la majorité) prennent parti pour cette dernière, d’autres sont beaucoup moins favorables à son message.

Prônant le racisme pour la plupart, les commentaires négatifs dénoncent le harcèlement moral sur ces personnes en situation difficile. « De quoi te mêles-tu ? C’est toi qui les fais vivre ? N’oublie pas que tu es africaine au même titre qu’eux » affirme quelqu’un.

De leur côté, ceux qui soutiennent la cause de la jeune femme s’empressent de partager leurs témoignages pour appuyer l’avis de celle-ci. « Je n’ai pas l’habitude de m’immiscer dans ce genre de polémiques, mais j’ai eu affaire à une situation similaire à Constantine. Un subsaharien a mis sa main dans ma poche et a commencé à toucher à mon téléphone, puis il m’a demandé de lui donner de l’argent » indique un autre internaute.

« Elle a raison, ça devient ingérable. Une fois, j’ai été griffé par l’une d’entre eux, elle m’a laissé en sang » allègue une autre personne.

« Il ne faut pas oublier qu’ils sont chez nous ici. Leur liberté s’arrête au moment où ils mettent en péril la sécurité des citoyens » explique une troisième.