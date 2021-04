Coup de gueule de l’ENTV : les sondages sont-ils falsifiés ?

C’est un véritable coup de gueule qui a été lancé hier par l’ENTV sur sa page officielle Facebook. La télévision publique Algérienne a clairement accusé les instituts de sondage d’avoir falsifié les chiffres d’audience des programmes télévisés pendant ce mois de ramadan.

En effet, l’ENTV, anciennement appelée l’unique, vit apparemment très mal la concurrence qui lui est faite pendant ce mois de ramadan. Sur la page Facebook de la télévision publique on peut y lire clairement « en chiffres… les programmes de l’ENTV sont les plus regardés pendant la première semaine de ce mois de ramadan, et les centres de sondages essayent de sauver les chaines privées en falsifiant les audiences ».

Afin de justifier ses accusations, la chaine publique a donné des chiffres concernant le nombre de vues de ses programmes sur YouTube et sur d’autres réseaux sociaux. L’ENTV a commencé par attirer l’attention sur son programme phare, le feuilleton comique Achour Al Acher.

بالأرقام.. برامج التلفزيون الجزائري الأكثر مشاهدة في الجزائر خلال الأسبوع الأول من رمضان ومراكز سبر الآراء تحاول انقاذ القنوات بالتزييف Publiée par ‎Télévision Algérienne – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‎ sur Mercredi 21 avril 2021

ENTV, première sur YouTube, mais pas dans les sondages

L’ENTV, dans un article publié sur son site officiel, a indiqué que la série signée par le réalisateur Djaffar Kacem, reste la première des tendances en Algérie, avec plus d’un million de vues par jour sur la plateforme YouTube. Pour l’ENTV, il s’agit là d’une preuve irréfutable que « certains centres de sondages essayent de sauver certaines chaines TV privées en les mettant à la tête des chaines les plus regardées en Algérie via un sondage réalisé à base d’un échantillon ne dépassant pas les 500 personnes ».

Pour l’ENTV, il est clair que ce sont ses programmes qui sont les plus regardés pendant ce mois de ramadan. Outre le feuilleton Achour Al Acher qui a réalisé « un taux de visionnage record sur YouTube », la chaine publique met également en avant le sitcom Timoucha, qui a, toujours selon l’article coup de gueule de l’ENTV, « fait l’événement pendant ce mois de ramadan ».

L’ENTV, malgré qu’elle diffuse des séries et des sitcoms suivis par des millions d’Algériens, reste une chaine largement boudée par les spectateurs, même pendant le mois du ramadan. Au Lieu de s’attaquer aux instituts de sondages, l’ENTV pourrait peut-être se pencher sur la qualité d’image de ses diffusions.