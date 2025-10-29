Coup de filet spectaculaire en Algérie : Le SCLCO démantèle un réseau de trafic d’armes

Les efforts incessants de la Police algérienne portent leurs fruits : le Service Central de Lutte Contre le Crime Organisé (SCLCO) vient d’annoncer le démantèlement d’un important réseau criminel spécialisé dans la contrebande et le trafic illicite d’armes.

Cette opération de grande envergure, menée avec succès, marque un coup dur porté aux organisations criminelles qui menacent la sécurité nationale.

L’intervention des forces de sécurité fait suite à l’exploitation minutieuse d’informations détaillées concernant les agissements de ce réseau, qui s’adonnait au trafic d’armes de catégories IV et V sans la moindre autorisation légale.

Trafic illicite d’armes : le SCLCO frappe fort, 9 individus placés sous les verrous

Le bilan de cette opération est particulièrement significatif et souligne l’ampleur des activités illégales du groupe. Au total, neuf (9) suspects ont été appréhendés. Les saisies se présentent comme suit :

124 fusils de chasse

13 fusils à pompe

3 pistolets

7028 cartouches de différents calibres

Plus d’un (1) kilogramme de poudre à canon

10 millions de dinars

Une somme d’argent conséquente en devise étrangère

Un véhicule utilitaire utilisé pour leurs activités criminelles.

Les neuf mis en cause sont actuellement sous les verrous, placés en détention provisoire. Une décision de justice qui s’imposait compte tenu de la gravité des faits reprochés : contrebande d’armes, trafic illicite d’armes, blanchiment d’argent et constitution d’une organisation criminelle structurée.

Cette incarcération préventive garantit le bon déroulement des enquêtes judiciaires avant la comparution des suspects devant les instances compétentes.

Ce succès retentissant du SCLCO réaffirme la détermination des services de sécurité algériens à lutter sans relâche contre le crime organisé, le trafic d’armes et toutes les formes d’atteinte à l’ordre public.

La police algérienne a d’ailleurs diffusé une vidéo de cette opération sur sa page Facebook officielle, illustrant la vigilance et l’efficacité de la Police nationale qui ont, une fois de plus, permis de déjouer une menace sérieuse.

