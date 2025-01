Coup de filet policier majeur à Relizane : 26 interpellations et saisies spectaculaires

Les services de police des différentes unités opérationnelles et sûretés de daïras dans la wilaya de Relizane ont récemment mené une opération de grande envergure visant l’ensemble des quartiers et autres zones considérées comme sensibles. Cette opération s’est concrétisée par le contrôle de 501 personnes et 467 véhicules, et a abouti à l’interpellation de 26 individus. Parmi ces derniers, 17 faisaient l’objet de mandats émis par les autorités judiciaires.

Au cours des fouilles et perquisitions, les policiers ont mis la main sur 660 unités de boissons alcoolisées de différentes natures et contenances, 27 comprimés de substances psychotropes, une quantité de drogue ainsi que deux armes blanches prohibées.

Par ailleurs, 40 motos ont été saisies en raison d’infractions au code de la route, notamment l’absence de documents de circulation et le non-port du casque. À ces saisies s’ajoutent la verbalisation de 92 contrevenants et l’enregistrement de 8 délits routiers.

Une fois les formalités légales accomplies, les mis en cause seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

Indice de criminalité : quelle place pour l’Algérie en 2024 ?

La sécurité des biens et des personnes demeure un enjeu majeur dans le monde, et l’Algérie ne fait pas exception. Les pouvoirs publics s’emploient à garantir un environnement sûr pour les citoyens et les visiteurs étrangers. En ce début d’année 2024, l’Algérie figure dans le classement semestriel de la plateforme Numbeo, qui repose sur des sondages et attribue un indice de criminalité sur une échelle de 0 à 100. Les seuils suivants sont utilisés :

moins de 20 : très faible

de 20 à 40 : faible

de 40 à 60 : modéré

de 60 à 80 : élevé

plus de 80 : très élevé

L’Algérie occupe la 47e place avec un indice de criminalité de 52,22 et un indice de sécurité de 47,78, perdant 3 places par rapport à l’année précédente. Le pays se retrouve moins sûr que son voisin de l’Ouest, le Maroc, lequel se classe à la 70e position mondiale avec un indice de criminalité de 46,70 et un indice de sécurité de 53,30.

À l’échelle africaine, l’Algérie occupe donc la 14e place, devant l’Égypte (18e), le Maroc (19e) et la Tunisie (22e). L’Afrique du Sud, pour sa part, affiche un score de 75,37, la plaçant dans la catégorie à haut risque sur le continent.

En ce qui concerne le classement mondial, le Venezuela se positionne alors en tête pour la criminalité, avec un indice très élevé de 81,27, tandis qu’Andorre apparaît comme le pays le plus sûr, avec un indice de seulement 12,87. Les Émirats arabes unis, le Qatar et Taïwan affichent également des niveaux de criminalité faibles, respectivement 15,82, 15,99 et 16,68.