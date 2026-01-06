Coup de filet majeur à Laghouat : plus de 700 000 psychotropes saisis à bord d’un semi-remorque

Les services des douanes algériennes ont réalisé une importante opération de lutte contre le trafic de substances psychotropes dans la wilaya de Laghouat. Plusieurs corps de sécurité ont coordonné leurs actions pour déjouer une tentative de contrebande d’une grande quantité de comprimés psychotropes. Les trafiquants avaient soigneusement dissimulé la marchandise illicite à l’intérieur d’un camion semi-remorque pour échapper aux contrôles.

Selon un communiqué officiel, cette opération de grande envergure est le résultat d’une coordination étroite entre les agents de la brigade mobile des douanes de Djelfa et la brigade polyvalente de Guettara. Elle a également bénéficié de l’appui des éléments de l’Armée nationale populaire ainsi que de la Gendarmerie nationale de Messaad. Cette synergie entre les différents services a permis d’agir avec efficacité et rapidité.

Une saisie record de prégabaline

Au cours de l’intervention, les forces engagées ont procédé à la saisie de 723 300 comprimés psychotropes de type prégabaline, dosés à 300 milligrammes. Les trafiquants détournent cette substance de son usage médical pour l’utiliser fréquemment à des fins illicites, ce qui constitue un danger réel pour la santé publique, en particulier chez les jeunes.La quantité saisie témoigne de l’ampleur du réseau impliqué et des moyens logistiques mobilisés par les trafiquants.

Les autorités ont précisé que les trafiquants avaient soigneusement dissimulé les comprimés à bord du camion, dans des compartiments aménagés pour tromper la vigilance des agents de contrôle.

Malgré ces tentatives de dissimulation, l’expérience et la vigilance des équipes sur le terrain ont permis de découvrir la cargaison et de déjouer le plan des contrebandiers.

Arrestation de deux suspects

L’opération a également conduit à l’arrestation de deux individus soupçonnés d’appartenir à ce réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes. Les autorités ont conduit les personnes interpellées devant les juridictions compétentes pour qu’elles répondent des faits qui leur sont reprochés, conformément à la législation en vigueur.

Les services de sécurité poursuivent leurs investigations pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’origine exacte de la marchandise ainsi que sa destination finale. Ce type de trafic transfrontalier constitue un défi majeur pour les autorités, en raison de ses répercussions sociales et sanitaires.

Cette opération vient confirmer, une nouvelle fois, le haut niveau de préparation et de réactivité des douanes algériennes. Elle illustre également l’importance du travail conjoint entre les différentes institutions de l’État dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Les autorités réaffirment leur détermination à protéger la sécurité des citoyens et à préserver la santé publique face à ce fléau.